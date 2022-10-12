الإمارات العربية المتحدة: وقعت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، اتفاقية تعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين.

وقع الاتفاقية بدر جعفر المؤسس لمبادرة بيرل والرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، حيث تنص الاتفاقية الموقعة على دعم الطرفين لانخراط الشباب بمجال الأعمال في البحرين ومنطقة الخليج لنشر ثقافة ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي يمكن لرواد الأعمال تبنيها وتنفيذها بفعالية في أعمالهم، ودعوة الشباب وقادة الأعمال لتوفير فرص التواصل والتعرف على النظام البيئي للشركات، علاوة على تزويد الشباب في منطقة الخليج بفرص لمساعدتهم على الازدهار كقادة أعمال في المنطقة والعالم والعمل على تحقيق أهداف وغايات مختلفة تتعلق بالحوكمة المؤسسية، وتعزيز الثقافة التنظيمية للاستدامة والمساءلة والشفافية.

وبهذه المناسبة أشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بالتعاون مع مبادرة بيرل والتي تعتبر من المنظمات الرائدة على مستوى المنطقة والعالم لما تحمله من أهداف نبيلة على القطاع الشبابي، حيث قال " نفتخر بالدخول في مبادرة بيرل لخلق شراكة متميزة هدفها تنمية كوادر وطنية وشبابية ذات مهارات عالية ومؤثرة في سوق العمل وريادة الأعمال، اضافة الى السعي نحو تطوير جيل واعد واستثنائي قادر على الأخذ بزمام القيادة في تبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والمساءلة والشفافية من أجل تعزيز الابتكار في مجال الأعمال وإيجاد الفرص أمام الشباب".

وتابع "نسعى من خلال هذا التعاون الى تسليط الضوء على موضوع الحوكمة المؤسسية داخل الشركات الكبرى المتعاونة من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، لما لها من أهمية كبرى في تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والمسائلة في المؤسسات علاوة على إطلاق منتدى الحوكمة كجزء من سياستهم في موائمة الشباب برواد أعمال ناجحين، قياديين في مجال الحوكمة وشخصيات مؤثرة للاستفادة من تجاربهم وتبادل الخبرات".

وتأكيداً على المهمة التي تهدف الشراكة إلى تحقيقها بتعزيز الحوكمة المؤسسية والمساءلة والشفافية في منطقة الخليج، علّق بدر جعفر قائلاً: "يطمح 50% من شباب منطقة الخليج إلى تأسيس مشاريعهم وأعمالهم الخاصة على مدى السنوات الخمس القادمة، لذا من المهم جداً إعداد هذا الجيل القادم من رواد الأعمال بالأدوات وأطر العمل التي ستمكنهم من تبني نماذج الحوكمة المؤسسية المتينة والمرنة والحصيفة التي يحتاجونها للصمود في وجه التحديات والتقلبات الصعبة التي تواجهها الأعمال في جميع أنحاء العالم. وشراكة مبادرة بيرل مع وزارة شؤون

الشباب والرياضة هي خطوة بالغة الأهمية لتحقيق مهمة الطرفين المشتركة ومد شباب منطقتنا بالفرصة للتفاعل مع مجتمع قادة الأعمال وتبادل الآراء عن قيادة مسارات النمو الاقتصادي."

#بياناتشركات

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عن مبادرة بيرل

مبادرة بيرل هي المنظمة المستقلة غير الربحية الرائدة في منطقة الخليج، مهمتها التوعية بأهمية تبني الشركات لثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية. أسس المنظمة في 2010 مجموعة من قادة الأعمال الإقليميين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، ومبادرة بيرل هي الشبكة الخاصة غير الربحية الوحيدة في الخليج التي اكتسبت صفة استشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

تنفذ مبادرة بيرل سلسلة من البرامج في الحوكمة المؤسسية، منها أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في القيادة، والحوكمة في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، والحوكمة في القطاع التكنولوجي، والحوكمة في العمل الخيري. وتجري المنظمة أيضاً أبحاثاً معنية بقضايا الحوكمة على المستوى الإقليمي، وتنفذ ورشات عمل ودورات تدريب تنفيذي، وتعقد اجتماعات لقادة الأعمال ومتخذي القرارات والطلاب والتنفيذيين من القطاع غير الربحي، لتشجيع المؤسسات في الخليج على تبني منظومة حوكمة قويمة من الأساس تمكنها من تنفيذ أفضل الممارسات في مكان العمل.

وبشبكة متنامية من 40 شريك إقليمي ودولي، تواصل مبادرة بيرل سعيها الحثيث لتكون المنصة الرائدة التي يقودها قطاع الأعمال لإحداث التغيير المطلوب وتعزيز دور الحوكمة المؤسسية كمحرك أساسي للتنافسية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر منطقة الخليج.

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