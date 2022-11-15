تهدف الدعوة في المقام الأول إلى دعم المشاريع والأعمال التجارية التي ترأسها أو تديرها سيدات، فضلاً عن إتاحة التمويل أمام المشاريع التي تدعم توظيف السيدات.

تدعو مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" الشركات والجهات العامة لتقديم مقترحات المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص. لتحقيق هذا الهدف، تقدم المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، حيث تعتمد عملية اختيار المشاريع على تقديم دراسة تنافسية لكل مشروع ويتم إعطاء الأولوية للمقترحات مكتملة الأركان، عالية الجودة والجاهزة للتنفيذ. ومن المقرر أن تشارك المبادرة فقط في تمويل المشاريع التي تم تصنيفها على أنها الأفضل من حيث الجدوى التشغيلية والاستدامة المالية وخلق فرص العمل.

تسعي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف الي زيادة نسب مساهمة السيدات في سوق الاعمال المصري، سواء كمؤسسين، مديرين تنفيذين، أو موظفين في مناصب غير إدارية.

فعلى الرغم من أن الشركات التي تمتلكها أو تديرها سيدات أعمال في مصر تؤدي دوراً اقتصادياً متزايد الأهمية، إلا أنه لا يزال أمامها شوطاً طويلاً كي تقطعه. وفقاً لتقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين" لعام 2022، فإن شركة واحدة فقط من بين كل خمسين شركة في مصر تمتلك فيها النساء حصة الأغلبية، بينما تمثل الشركات التي تديرها سيدات نسبة ستة في المئة فقط. هذا وتمثل السيدات في مصر أقل من ربع القوة العاملة، على الرغم من تمتعهنّ بنسبة تمثيل أفضل في القطاع غير الرسمي. وفي 14 نوفمبر 2022، مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" أطلقت الدعوة الخاصة "بسيدات الاعمال" لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل المصري لتقديم مقترحات المشاريع في مصر. وتهدف الدعوة في المقام الأول إلى دعم المشاريع والأعمال التجارية التي ترأسها أو تديرها سيدات، فضلاً عن إتاحة التمويل أمام المشاريع التي تدعم توظيف المرأة.

تستهدف الدعوة استقبال الطلبات لأربعة أنواع من المشاريع:

1. المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (بدون تحقيق تدفقات نقدية):

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" بحد أقصى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

2. المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (مع تحقيق تدفقات نقدية):

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 75٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

3. المشاريع الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً في خلق فرص العمل:

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 35٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

4. المشاريع الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل:

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

وتتراوح قيمة المنح بين مليون إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد، حيث يلتزم كل متقدم بنسبة التمويل الخاص به لاستكمال تمويل المشروع. وتعتمد نسبة مساهمة المنحة من اجمالي التمويل المستهدف على نوع المشروع.

يمكن للمتقدمين المحتملين تقديم مقترحات المشاريع الخاصة بهم حتى 22 ديسمبر 2022 الساعة 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، حيث تدعو المبادرة كل من الشركات والمؤسسات المهتمة الأخرى، العامة منها أو خاصة، إلى تقديم مقترحات مشاريع عالية الجودة إما على شكل اتحاد مؤسسات أو كيان فردي.

في حال وجود أية استفسارات، يرجى الرجوع إلى قسم الأسئلة الشائعة:-for-https://investfaq-jobs.com/en/ife ، إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات التي تحتاجها، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: jobs.com-for-egypt@invest-cfp.wib حتى يوم 15 ديسمبر 2022 الساعة 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية لعرض أهداف المبادرة وشروط تقديم المقترحات، بالإضافة إلى خطوات وطرق المشاركة. وتعقد الندوات عبر الإنترنت في 22 نوفمبر و 6 ديسمبر و 13 ديسمبر 2022 الساعة 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (11 صباحًا في مصر) على منصة ZOOM . لاستلام الرابط، برجاء إرسال بريد إلكتروني إلى:

jobs.com-for-egypt@invest-cfp.wib

لمعرفة المزيد حول إجراءات التقديم وما إذا كنت مؤهلاً، يرجى الرجوع إلى المعلومات المتوفرة على موقعنا الإكتروني: wib-proposals-for-call-jobs.com/en/ife-for-https://invest

للحصول على الإرشادات الخاصة بالمتقدمين والتفاصيل حول شروط التقديم، يرجى زيارة مركز التحميل الخاص بنا: center-download-jobs.com/en/ife-for-https://invest

يمكن للمتقدمين المحتملين الاتصال بمكتب الدعم الذي تم إنشاؤه خصيصًا لهذه الدعوة.

وتعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار "استثمر من أجل الوظائف"، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر و كوت ديفوار و إثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف وتقديم الطلبات، يرجى زيارة: jobs.com/ife-for-https://invest

للمعلومات العامة وخدمات الدعم الإضافي التي تقدمها المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل، يرجى زيارة: jobs.com-for-https://invest

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