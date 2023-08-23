تنفيذ عدد من المبادرات في إطار برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد في كيزاد

أبوظبي: نفذت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عددًا من المبادرات في إطار برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وهو نموذج جديد بمعايير دولية يمنح المتعاملين مع الجهات الحكومية في أبوظبي تجربة استثنائية تتميز بالسهولة والكفاءة مما يعزز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تجربة المتعاملين.

استهدفت المبادرات، التي قادها قطاع المدن الاقتصادية والقطاع الرقمي التابعين للمجموعة، تعزيز تجربة التواصل مع المستثمرين في كيزاد عبر مختلف القنوات، بدءً من تحسين اتفاقيات مستوى الخدمة للمقابلات الشخصية والاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال بالإضافة إلى إطلاق خدمة ترخيص المنطقة الحرة الرقمي على المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، كما تبنت المبادرات أساليبًا مبتكرة لتسهيل تدفق المعلومات وتمكين جميع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين الرئيسيين من الوصول إلى وثائق المستثمرين عبر سحابة التخزين الإلكترونية المركزية الخاصة بمجموعة كيزاد، وذلك بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عبر تقليص مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات.

علاوة على ذلك، فإن دمج رقم التسجيل الجمركي يوفر للمستثمر رمز استيراد فوري مع الرخصة، كما أن إجراءات تشغيل الخدمة الجديدة تسمح للمستثمرين الوصول للخدمة عبر تطبيق الهوية الرقمية. كما جاءت جميع المبادرات متوافقة مع المحاور الرئيسية الأربعة لنموذج برنامج تجربة متعاملين بلا جهد وهي: التوجه الاستراتيجي والتصميم والتطوير وتقديم الخدمة، وذلك في جميع المراحل ابتداءً من رقمنه الخدمات وتكامل الأنظمة حتى تحديد الأدوار ووضع معايير تقديم الخدمة في العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مع التركيز على التواصل الدائم مع العملاء وتطوير الكفاءات البشرية من خلال تعزيز مهارات موظفي تجربة المتعامل.

وأثمر النهج المرتكز على تحسين تجربة المتعامل إلى إحداث تحول كامل في إجراءات تسجيل المستثمرين، وتقليل عدد المعاملات المطلوبة وتقديم نافذة موحدة لطلب ترخيص المنطقة الحرة وخدمات ما بعد الترخيص لـكيزاد. كما تم إنشاء منصة جديدة للمستثمرين، تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر عند التسجيل من خارج الدولة على منصة "أطلب"، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

قال سعادة الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "تؤكد أبوظبي التزامها الراسخ بمواصلة تطوير منظومة الأعمال ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.

وكونها تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإطلاق عدد من المبادرات لتحسين تجربة العملاء والمعنيين في قطاع التجارة والدعم اللوجستي. ونرى أن جهود مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز تجربة المتعاملين تمثل إضافة مهمة لحلول تسهيل التجارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الوقت والتكلفة، وتحسين التكامل السلس للخدمات الحكومية".

وقال عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: “كانت ولازالت خدمة المتعاملين على رأس أولويات مجموعة موانئ أبوظبي، خصوصاً في مجموعة كيزاد، حيث نرحب دائمًا بمبادرات مثل برنامج أبو ظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، والذي يوحد جهود المؤسسات الرئيسية ضمن منظومة الأعمال في أبوظبي ويقودها للعمل معًا وتضافر الجهود نحو تعزيز هذه التجربة بشكل أكبر."

وأضاف: " في إطار سعي مجموعة كيزاد إلى تمكين المجتمع بمختلف الطرق، أنشأنا برامج ومبادرات مختلفة مثل كيزاد كونيكت ومنصة جسور وتواصل، والتي تأتي كمبادرات رئيسية تحافظ على التواصل مع المتعاملين عبر المقابلات الشخصية والوسائل الرقمية، مما يُمكنُنا من الوفاء بوعدنا بأن نعطي الأولوية للمتعاملين مع توفير تجارب استثنائية في الوصول للخدمة."

وأوضحت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي بمجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي للبوابة المقطع: "نحن في القطاع الرقمي ومجموعة موانئ أبوظبي، ندرك أهمية تقديم تجارب بلا جهد للمتعاملين عبر قنوات متعددة، ونعي مدى تأثير ذلك على سعادة المتعاملين. كما نسعى دائمًا لتسريع وتيرة تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم تجارب متعاملين عالمية المستوى تتميز بالسهولة والكفاءة لجميع المعاملات الحكومية."

"نؤكد أن كل التطورات التكنولوجية في القطاع الرقمي موجهة نحو التحول إلى تبني نهج التفكير التصميمي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. كما نتابع باستمرار التعليقات المباشرة وغير المباشرة من المتعاملين والشركاء وأصحاب المصلحة لتذليل الصعوبات. بما في ذلك دور برنامج تجربة متعاملين بلا جهد الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز جهودنا نحو تطوير وتشغيل منصة (أطلب)، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي."

تم تطوير وتشغيل المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، من قبل بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي – تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية. كما تعمل المنصة بمثابة نافذة موحدة ورسمية للتجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي وتقدم أكثر من 700 خدمة للمجتمع التجاري في أبوظبي وغيرها. ومع الإطلاق الأخير لخدمة تطبيقات المنطقة الحرة الرقمية عبر منصة (أطلب)، يمكن للمتعاملين استئجار أراضي أو مستودعات أو حتى صالات عرض، كما يمكنهم أيضاً تأجير مساحات للمكاتب المرنة في كيزاد عن بعد.

يعتمد نموذج برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد أفضل المعايير الدولية، ويُطبق نهجاً شاملاً لتحسين تجربة المتعامل، ويُركز البرنامج على تطوير القدرات من خلال الاستثمار في رأس المال البشري عبر إتاحة برامج تدريبية شاملة لضمان استدامة وسهولة تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.

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المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي:

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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