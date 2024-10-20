عجمان : سعياً لتسريع عجلة الابتكار وتعزيز الكفاءة ضمن العمل المالي الحكومي على مستوى إمارة عجمان، أعلنت دائرة المالية في عجمان عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أوراكل العالمية تهدف إلى تبادل الخبرات ودعم اتخاذ القرار وتفعيل أدوات الاختبار الحديثة.

وتم توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الدائرة ضمن منصة حكومة عجمان في جيتكس جلوبال 2024 الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز تعاونهما المشترك في مجالات التدريب وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لكلا الطرفين وفقاً للتخصصات التي يتميّز بها كل منهما؛ حيث ستسهم الدائرة في توفير المعارف في المجال المالي، بينما ستقدم أوراكل الدعم في مجالات الابتكار.

ورحب سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها ستسهم في توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بما يسهم في تعزيز استفادة الجهات الحكومية في عجمان من بنية أوراكل السحابية، والوصول إلى أحدث الحلول والتقنيات والأدوات الرقمية الخاصة بها، مثل الذكاء الاصطناعي من أجل رفع كفاءة أدائها في التخطيط المالي الذكي.

وقال سعادته: "يأتي توقيع الاتفاقية مع شركة أوراكل في إطار حرصنا على توسيع قاعدة شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في المنطقة، واستثمارها في تقديم قيمة مضافة لشركائنا في شتى الجهات الحكومية ودعم مبادراتهم في التحوُّل الرقمي لعملياتهم المالية، وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا في تمكين استدامة العمل المالي في الإمارة وتعزيز تنافسيتها بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030".

وأضاف سعادته: "تُعَدُّ هذه الاتفاقية خطوة جديدة لترسيخ التعاون المشترك مع شركة أوراكل عبر تبادل الخبرات من أجل دعم الابتكار في منظومة العمل المالي على مستوى حكومة الإمارة ودعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات الدقيقة؛ لتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة والأمن، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية العمل المشترك وتضافر الجهود مع القطاع الخاص لتطوير الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز الابتكار والوصول إلى أعلى مستوى من التميُّز وجودة الأداء في العمل الحكومي، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الحياة في عجمان، وينعكس إيجابياً على تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بشكل عام".

من جهته، قال سيمون الخالد، نائب رئيس التطبيقات السحابية لمنطقة الخليج في شركة أوراكل، نحن فخورون بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة عجمان ومن هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثل علامة فارقة مهمة في رحلة التحول الرقمي.

وأكد الخالد أنه من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، فإننا نعزز التزامنا المشترك بالاستفادة من القدرات المتقدمة لتطبيقات "Oracle Fusion ERP” لتحديث العمليات في دوائر حكومة عجمان، ولا يقتصر هذا التعاون على تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يتعلق أيضاً بتعزيز الابتكار والشفافية والنمو المستدام لإمارة عجمان. ونهدف معاً إلى تقديم حلول تكنولوجية متطورة من شأنها تمكين حكومة عجمان من توقع الاحتياجات المتغيرة بسرعة لمواطنيها والتكيف معها، مما يضمن النجاح على المدى الطويل خلال هذا العصر الرقمي.

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