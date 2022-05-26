عجمان، الامارات العربية المتحدة: تأكيداً على التزامها بتنفيذ استراتيجية حكومة عجمان في إرساء قواعد العمل المشترك وتوثيق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وقعت دائرة المالية بحكومة عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع بنك أبو ظبي الأول وشركة ماغناتي، وهي شركة رائدة في سوق حلول المدفوعات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف دعم إطلاق خدمات وقنوات دفع جديدة، عبر تطبيق منصة سداد عجمان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود دائرة المالية المستمرة لتطوير خدمات مالية مبتكرة تتيح للمتعاملين دفع رسوم الخدمات رقميا من خلال المنصة الموحدة للمدفوعات، والتي تعطي للمتعاملين تجربة فريدة وإدارة معاملاتهم المالية اليومية بشكل يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان: "سعيدون بعقد هذه الشراكة التي تجمعنا مع بنك أبو ظبي الأول وشركة ماغناتي، ونحن على ثقة أن هذه الخطوة ستمثل رافداً من شأنه أن يساهم في ترسيخ ريادة إمارة عجمان كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي، والمساهمة في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2071."

وأضاف سعادته: "لطالما كان إسعاد المتعاملين ضمن قائمة أولويات دائرة المالية. وفي هذا السياق، فإننا نعمل دائماً على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال الابتكار الرقمي في الخدمات المالية، ولا سيما من خلال هذه الشراكة التي ستتيح للمتعاملين خيارات وقنوات دفع جديدة توفر لهم السهولة والراحة والدرجة العالية من الأمان."

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: "بصفتها رائدة في قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم Magnati بتزويد شركائها بأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع دائرة المالية في عجمان لدعم مبادرة سداد عجمان ستساهم في تسريع انتقال الإمارة إلى الاقتصاد غير النقدي، وإتاحة المجال أمام الهيئات الحكومية للاستفادة من مزايا الأمن والمرونة التي توفرها تقنيات الدفع الرقمية."

وقال طارق إبراهيم المرزوقي، مدير قسم متابعة الايرادات في دائرة المالية بعجمان: يسعدنا أن تربط "منصة سداد عجمان" خدماتها مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، والذي يمثل نقلة نوعية ترتقي بعمليات الدفع الإلكتروني لتصبح أكثر سلاسة وأماناً، وأضاف بقوله: تسعى دائرة المالية إلى تطوير منظومة "منصة سداد عجمان" بشكل مستمر من خلال توفير خيارات وقنوات دفع متعددة ومبتكرة تواكب أحدث المعايير العالمية وتلائم مختلف فئات المتعاملين لتحقق بذلك مساعي الدائرة في توفير الوقت والجهد على المتعاملين والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم، وضمان منحهم تجربة سلسة عند دفع رسوم الخدمات الحكومية في الإمارة."

وقال عماد أحمد عبد الوهاب، المدير العام ورئيس تطوير الأعمال- حلول المدفوعات الحكومية في Magnati: "يسرنا أن نتعاون مع دائرة المالية في عجمان لتطبيق أفضل ممارسات أتمتة الإيرادات عبر منصة سداد عجمان. ونؤكد في هذه المناسبة حرصنا على دعم رؤية حكومة عجمان في التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، عبر توفير مجموعة متكاملة من حلول الدفع المتطورة التي تساهم في تحسين منظومة تحصيل العائدات بالتزامن مع تعزيز تجربة العملاء."

وأكد المهندس أحمد نظمي إبراهيم مدير منصة سداد عجمان إن منصة سداد عجمان تلتزم بتوفير أحدث الحلول الرقمية والتقنيات السلسة والآمنة، وتقديم قنوات وطرق دفع متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، وذلك بهدف تحقيق كفاءة أكبر في عمليات الدفع وتحصيل الإيرادات الحكومية، مشيراً إلى الدروس المستفادة من تداعيات جائحة كوفيد-19 والتي سلطت الضوء على ضرورة تسريع عمليات الأتمتة والتحول الرقمي في جميع المجالات.

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