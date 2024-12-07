عجمان: تواصل دائرة المالية في عجمان نهجها الاستراتيجي القائم على ضمان جودة وفاعلية أدائها في مختلف مجالات عملها وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفةً إلى رصيدها في التميُّز ثلاث شهادات جديدة من المنظمة الدولية للمعايير "ISO" تقديراً لامتثالها لمعايير مواصفة ISO 44001 الخاصة بنظام إدارة الشراكة، ومواصفة ISO 10015 المعنية بنظام إدارة الكفاءات والتدريب، ومواصفة ISO 37000:2021 في الحوكمة المؤسسية.

ويُعنى معيار ISO 44001 بتقييم متطلبات نظام إدارة الشراكات في الدائرة؛ لضمان تطوير وإدارة علاقاتها مع شركائها بشكل فعال وتحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف المعنية. أما مواصفة ISO 10015، فتوفر إطار عمل لتقييم وتطوير نظام إدارة الكفاءات والتدريب داخل الدائرة بشكل مستمر للتأكد من مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات موظفيها وانسجامها مع أهدافها الاستراتيجية.

وانطلاقاً من إدراك دائرة المالية في عجمان لأهمية الحوكمة المؤسسية في تحقيق الإدارة الرشيدة، حرصت الدائرة على تبنّي مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يتطابق مع معايير مواصفة ISO 37000:2021 التي تتيح لها الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين فاعلية وكفاءة إدارة العمليات، ما يسهم في تعزيز ثقة جميع المتعاملين والشركاء بخدماتها.

وأشاد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بالجهود المخلصة والمتفانية لفرق العمل التي لعبت دوراً محورياً في الحصول على الشهادات الثلاثة التي تعتبر إنجازاً استراتيجياً جديداً يعكس التزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل والتميُّز في الأداء.

وقال سعادته: "نعمل دوماً في دائرة المالية على بناء علاقات قوية ومستدامة مع شركائنا من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.. علاقات تقوم على مبدأ التكامل وتحقيق المنفعة المتبادلة بما يسهم في تعزيز الأداء العام للعمل الحكومي في الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات التي تلبّي تطلعات المتعاملين، وتفضي إلى رفع جودة الحياة في الإمارة وزيادة قدرتها التنافسية. وعبر تطبيق المعيار الدولي لإدارة الشراكات ISO 44001، سنتمكن من تقييم شراكاتنا بشكل دوري، وتطوير خطط فعّالة لتحسينها باستمرار وضمان تقديم قيمة مضافة لشركائنا في شتى مشاريعنا المشتركة".

كما أكّد أن حصول الدائرة على شهادة ISO 10015 يعكس أيضاً التزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل مُثلى لموظفيها باعتبارهم المحرك الرئيسي لنجاحها، واتباعها إطار عمل فعّال لتقييم وتطوير رأس مالها البشري، وذلك عبر تطوير برامج تدريبية عالية الجودة تضمن الارتقاء بمسيرة موظفيها المهنية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، ما ينعكس إيجابياً على جودة العمل وإنتاجيته.

وأضاف آل علي أن نيل الدائرة شهادة ISO 37000:2021 يعكس حرص قيادات الدائرة على تطبيق مبادئ وأدوات الحوكمة الفعّالة التي توحِّد أطر ومنهجيات الأنشطة على مستوى الدائرة؛ لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك في إطار السعي إلى تنمية الموارد المالية في الإمارة بكفاءة بما ينعكس على تعزيز تنافسيتها.

وتمثّل هذه الشهادات الثلاث إضافة نوعية على رصيد الدائرة من شهادات الجودة العالمية، حيث حصلت سابقاً على 8 شهادات؛ تشمل: نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، نظام إدارة شكاوى المتعاملين ISO 10002:2018، نظام إدارة المخاطر ISO 31000:2018، نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301:2019، المعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال NCEMA 7000:2021، نظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001:2013، نظام الإدارة المتكامل PASS99:2012، نظام إدارة الموارد البشرية – الاستقطاب والتعيين ISO 30405:2023.

-انتهى-

#بياناتحكومية