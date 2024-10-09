عجمان: مواصلةً لجهودها في نشر التوعية بالقوانين والتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات، عقدت دائرة المالية في عجمان ورشتي عمل توعويتين على مدار يومين متتاليين للجهات الحكومية في الإمارة حول ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.

وأشار سعادة مروان آل علي إلى أن تنظيم هاتين الورشتين يأتي في إطار الخطة التدريبية الشاملة التي تضعها الدائرة لتوفير الدعم المعرفي لجميع الجهات الحكومية في الإمارة، ويعكس التزام الدائرة برفد الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب؛ لتعزيز مستوى الوعي لدى الموظفين الحكوميين المعنيين بالشأن المالي حول آليات تطبيق المنظومة الضريبة ضمن الأطر المنهجية المحدّدة لها.

وأكد سعادته على أهمية مثل هذه الورش في ترسيخ الثقافة الضريبية والتعريف بمبادئها ومميزاتها وأهدافها، وضمان التطبيق السلس لمبادئها وإجراءاتها، مؤكداً حرص دائرة المالية في عجمان على التعاون الدائم مع متعامليها من الجهات الحكومية، وتقديم كل الدعم اللازم لهم من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الحكومي، ودعم استدامة التنمية الشاملة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وهدفت الورشة الأولى إلى التعريف بضريبة القيمة المضافة وأهميتها وقيمتها، والتوريدات الخاصة بها، وكيفية احتسابها، فضلاً عن تقديم شرح حول الاحتساب العكسي، والفاتورة الضريبية، وضريبة المدخلات القابلة وغير القابلة للاسترداد، وكيفية تسوية ضريبة المخرجات، وغيرها من الإجراءات والمعلومات الخاصة بها.

أما الورشة الثانية، فاستعرضت ضريبة الشركات وآلية احتساب قيمتها، وكيفية التسجيل فيها، ومواعيد ومحتويات الإقرار الضريبي، وشروط إلغاء التسجيل، كما قدّمت فكرة شاملة عن المعاملة الضريبية للأشخاص بالمناطق الحرة وطريقة احتسابها.

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