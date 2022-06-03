عجمان، الامارات العربية المتحدة: نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة توعوية حول الإقفالات الشهرية والتقارير المالية وذلك في إطار مساعيها وحرصها الدائم على الارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية لمنظومة العمل المؤسسي وتعزيز مكانة الدائرة في مجال الإدارة المالية العامة بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدائرة وحكومة إمارة عجمان بشكل عام.

وتتمحور الورشة حول الإقفالات الشهرية للحسابات والأنظمة الفرعية، وإعداد التقارير والبيانات المالية وفي هذا الإطار تهدف الدورة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدوائر في عمليات الاقفال الشهري، التأكيد على آلية الاغلاقات لتطبيقها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، رفع مستوى الوعي حول إثبات وتسجيل المعاملات المالية وفق أساس الاستحقاق، وتطبيق أفضل المنهجيات المحاسبية لتطوير العمل المالي الحكومي.

وبهذا الصدد، أكد راشد الرئيسي، مدير قسم العمليات المالية بدائرة المالية في عجمان على أن دائرة المالية حريصة على تعزيز قدرات الموظفين الماليين على مستوى حكومة عجمان وإعدادهم لإدارة العمل المالي الحكومي بالصورة الأمثل، وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات المهنية، ليتم توظيفها لتتماشى مع السياسات المالية وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتابع قائلا: "نؤمن في دائرة المالية بأهمية العنصر البشري ودوره في قيادة المستقبل، ومن هنا نواصل جهودنا لتعريف موظفي حكومة عجمان بكافة منهجيات الإقفالات الشهرية والتقارير المالية من خلال توفير بيانات دقيقة تمكن صناع القرار من وضع الخطط المناسبة بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وبالتالي الوصول إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة."

#بياناتحكومية

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