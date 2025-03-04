عجمان: تواصل دائرة المالية في عجمان تعزيز كفاءتها المؤسسية بحصولها على ثلاث مواصفات عالمية، شملت شهادة التوافق مع المعايير الدولية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي (QAIP) من جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE IAA)، ومواصفة كود دبي للبناء الخاصة بأصحاب الهمم وكبار السن من شركة GTÜV، وشهادة ISO 56001:2024، المعيار الدولي الأحدث لنظم إدارة الابتكار.

يعكس هذا الإنجاز التزام الدائرة بتبنّي معايير التميُّز، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين والابتكار المستمر، مع تعزيز بيئة عمل دامجة ومستدامة تخدم جميع فئات المجتمع، لترفع بذلك رصيدها من شهادات الجودة إلى 14 مواصفة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنها تجسّد التزام الدائرة بتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية، والامتثال لأعلى معايير الجودة والحوكمة، دعماً للتنمية المستدامة وأهداف رؤية عجمان 2030 في الشمولية والرشاقة المؤسسية والاستدامة. وقال سعادته: "نحن فخورون بهذه الاعتمادات التي تعكس جهود فريق الدائرة وتفانيه في تحقيق التميُّز المؤسسي والابتكار المستمر بوصفهما وسيلةً لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع جودة الحياة في الإمارة".

وتفصيلاً، منحت جمعية المدققين الداخليين في الدولة، والمعتمدة من المعهد الدولي للمدققين الداخليين، تقييم "مطابق بشكل عام" للدائرة، وهي أعلى درجات الامتثال، ما يؤكّد التزامها بتطبيق مدونة الأخلاقيات المهنية وكفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الداخلي؛ لتعزيز كفاءة العمل المالي والرقابي في إمارة عجمان. كما يعكس هذا الاعتماد حرص الدائرة على تحقيق قيمة مضافة عبر تقييم المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.

وفي إنجاز آخر يعكس حرص الدائرة على تبنّي معايير الشمولية والاستدامة في بيئة العمل، حصلت على مواصفة كود دبي للبناء التي توثِّق نجاحها في تأهيل مبانيها ومرافقها لتتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق بيئة عمل حكومية دامجة وآمنة لخدمة جميع فئات المجتمع.

كما حصلت الدائرة على شهادةISO 56001:2024 ، المعيار الدولي الأحدث لنظم إدارة الابتكار، وذلك بعد أن استوفت جميع متطلبات الشهادة وتوافقت مع معاييرها، والتي تشمل وضع إطار عمل استراتيجي للابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع داخل الدائرة، وتطوير عمليات فعالة لإدارة الأفكار، إضافة إلى آليات قياس الأداء والتحسين المستمر، ما يضمن استمرارية تطوير الحلول الإبداعية، وتحقيق قيمة مضافة للعملاء والمعنيين. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الدائرة بترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز جهودها في تطوير بيئة عمل محفزة على الإبداع والتجديد.

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