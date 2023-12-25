عجمان: اختتمت دائرة المالية في عجمان خطة دوراتها التدريبية لعام 2023 بدورة تحت عنوان «الاستثمارات العقارية والمحاسبة» استهدفت الموظفين الماليين في حكومة الإمارة، وذلك سعياً نحو تزويدهم باخر المستجدات حول محاسبة الاستثمار العقاري وإثراء معارفهم حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

تعليقاً على عقد هذه الدورة التدريبية، أشار سعادة مروان آل علي، مدير الدائرة، إلى أنها تندرج في إطار حرص الدائرة على مواصلة تنظيم برامج تدريبية متخصّصة من شأنها تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية في الإمارة ضمن خطة تدريبية مدروسة وفي مجالات تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية، وتنمية مهاراتها المهنية وتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية الإمارة.

وأوضح السيد محمد عبد الحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات أنّ دائرة المالية تركز على تنمية الكفاءات في مجال الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم مظاهر النمو الاقتصادي في إمارة عجمان وركيزة أساسية في دعم النمو المتزايد لحجم الاستثمار الكلي بالإمارة، قائلاً: " في هذه الدورة التدريبية، نطمح إلى تعريف الكوادر الحكومية المالية على أفضل الممارسات والتوجهات في إدارة الاستثمارات العقارية، ما ينعكس إيجاباً على تطوير مناخ الاستثمار فيها وإسهامها في ترسيخ بيئة استثمارية مستدامة في عجمان".

وتضمّنت الدورة التدريبية شرحاً مفصّلاً عن أساسيات الاستثمار والتطوير العقاري ومجالاته المختلفة، وطرق تحقيق الاستثمارات العقارية، فضلاً عن كيفية استخدام تقنيات تحليل الاستثمار العقاري لإيجاد أفضل الفرص الاستثمارية وضمان الأرباح، وأسُس تقييم وتثمين الأصول لتحديد جدوى الاستحواذ على عقار معين وتحديد العائد المتوقع مستقبلاً، علاوةً على هيكلة الاستثمارات مع شركاء الأعمال بطريقة ذكية وعادلة من خلال إطار عمل الانحدار، وتحديد مخاطر الاستثمار لتحقيق أعلى معدّلات نجاح وأكبر نسبة أرباح ممكنة، وتجنب حدوث التعثر المالي.

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