عجمان : تعزيزاً للقنوات والوسائل الرقمية الذكية الخاصة بدفع الرسوم الحكومية في الإمارة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، وضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، وقعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية السياحية في عجمان تهدف إلى توفير أكشاك الدفع الذكية في جميع متاحف الإمارة، مما يتيح تحصيل رسوم تذاكر الدخول إلى هذه المتاحف رقمياً وبشكل سلس وآمن.

وبحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعدد من مدراء الإدارات من الطرفين، وقع هذه الاتفاقية سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان.

ونوّه سعادة مروان آل علي إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام دائرة المالية في عجمان بترسيخ مفهوم الترابط والتكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي المتكامل القائم على المعرفة والابتكار في عجمان، وتعزيز تنافسيتها.

وأكد سعادته أن الاتفاقية تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة من أجل دعم التحوّل الرقمي في الإمارة وتصفير البيروقراطية من أجل تعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي، وتقديم خدمات سداد أكثر سهولة ومرونة تلبّي احتياجات المتعاملين وتمكّنهم من إتمام مدفوعاتهم بكل سرعة وأمان عبر توظيف أحدث التقنيات في هذا المجال، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة.

وقال: "من شأن توفير أكشاك الخدمة الذكية في المتاحف تقديم خيارات دفع إضافية توفر الجهد والوقت على زوار المتاحف وتسهم في تحسين تجربتهم، وذلك في إطار التزام الدائرة الدائم بتقديم قيمة مضافة تنعكس على سعادة أفراد المجتمع المحلي بما ينسجم مع مبدأ المحورية المجتمعية لرؤية عجمان 2030 الذي يركز على احتياجات الناس والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع".

ومن جانبه، قال سعادة محمود خليل الهاشمي: "ستضفي هذه الاتفاقية المهمة زخماً إضافياً على مساعي تطوير الحركة السياحية في إمارة عجمان، وسيكون لها تأثير إيجابي ملموس على الخدمات السياحية في متاحف الإمارة وعلى التجربة السياحية للزوار. ويدعم تعاوننا الثنائي الممارسات السياحية المستدامة، ويسهم في ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية غنية بالمواقع التراثية والثقافية". ودعا الهاشمي إلى مواصلة بذل الجهود المشتركة بين المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة لتنشيط الواقع السياحي في الإمارة، والمساهمة في تحقيق أهدافها التنموية.

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