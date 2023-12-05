تحصل على اعتماد مؤسسة «Great Place to Work» العالمية المتخصصة في تصنيف الجهات بناءً على مؤشر الثقة والسعادة الوظيفية

عجمان: نالت دائرة المالية في عجمان الاعتراف بكونها ضمن «أفضل بيئات العمل» وفقاً لمؤسسة «Great Place to Work» الأمريكية المتخصصة في تصنيف الجهات التي تتمتع بثقافة عمل إيجابية وصحية تعكس الجودة والتميّز في بيئة العمل، وتعزّز من إنتاجية الموظفين وسعادتهم؛ لتكون أول دائرة مالية على مستوى العالم تنال هذا اللقب وفق التصنيف المعتمد لدى الجهة المانحة.

وجاء هذا التصنيف بناءً على نتائج استبيان لمؤشر الثقة أجرته شركة GPTW العالمية لتحليل انطباعات الموظفين عن بيئة العمل في دائرة المالية وفق منظومة من المعايير والمقاييس الأساسية، فضلاً عن دراسة تحليلية لثقافة الدائرة ارتكزت على تقييم ممارساتها في تعزيز الثقافة المؤسسية من خلال مجموعة من المعايير، والممارسات المتميزة؛ شملت: القيادة، الاستراتيجية والابتكار، الموارد البشرية، التناغم الوظيفي.

تعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: "نؤمن، في الدائرة، بأن جودة بيئة العمل تشكل حجر الأساس في تعزيز النمو الوظيفي وتشجيع الموظفين على تحقيق أهدافهم بما يضمن استثمار قدراتهم ورفع جودة الإنتاجية واستدامة التنمية. لذا، نلتزم بإرساء بيئة عمل مرنة وموثوقة ترتكز على قيمنا المؤسسية المتمثّلة في الإيجابية والشفافية والنزاهة والتمكين وروح الفريق، فضلاً عن الابتكار والكفاءة، ما يعزّز الثقة والشعور بالأمان بين موظفينا، ويقود إلى تحسين جودة حياتهم وتحقيق سعادتهم ".

وأعرب عن اعتزاز الدائرة بالحصول على هذا التصنيف، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ هذه الثقافة، قائلاً: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الدائرة على دعم إدارة الموارد البشرية عبر اتباع أفضل الممارسات وسياسات العمل الداخلية التي تلهم أفراد أسرتنا دوماً، وتقوّي ارتباطهم بعملهم وتفانيهم في أدائه، وسنواصل جهودنا الدؤوبة للمحافظة على بيئة عمل سعيدة وجديرة بثقتهم، وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار".

وتناول الاستبيان محاور عدة، من بينها: ممارسات وقدرات الدائرة المتميزة في مجال السعادة والابتكار، وإشراك ومشاورة الموظفين في تعزيز الإبداع والابتكار، والممارسات والقدرات المتميزة في مجال الموارد البشرية، إضافة إلى الممارسات المتميزة في تعزيز فعالية وإنتاجية الموظف، وممارسات منظومة التمكين الوظيفي.

يذكر أن عملية التصنيف والاعتراف تتمّ من خلال مقارنة معيارية على نطاق واسع وعالمي لكافة الجهات المسجلة في شركة GPTW العالمية، وتُحدَّد ريادة الجهة وفق النتائج المحققة، ومقارنتها مع كافة البيانات المسجلة على مستوى العالم في مؤشر الثقة والسعادة الوظيفية.

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