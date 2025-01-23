أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فتح باب التسجيل في "أكاديمية مهارات المستقبل"، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المؤسَّسة والبرنامج بالتعاون مع منصة كورسيرا التعليمية، بهدف سد الفجوة المهاراتية في المنطقة العربية ورفد الأفراد بالمهارات المهنية والأكاديمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة وضمان مستقبل متطور ومستدام.

وتسعى الأكاديمية إلى بناء مساراتها التعليمية بحسب الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل، وترتكز على تطوير وتنمية مجموعة كبيرة من المهارات، والتي تتضمن المهارات القابلة للنقل، مثل المهارات الشخصية والمهارات الرقمية والاستعداد الوظيفي؛ إلى جانب مهارات ريادة الأعمال، وتشمل المهارات الفنية والإدارية والمالية؛ فضلاً عن المهارات التقنية والمتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي والتعلم الآلي، وسلسلة الكتل، وتحليل البيانات وغيرها.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "يسرنا فتح باب التسجيل مجدداً في أكاديمية مهارات المستقبل، والتي نعدّها مبادرة حيويّة في سبيل تحسين حياة الأفراد من خلال رفدهم بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات الغد. ويأتي ذلك تأكيداً لإيماننا بأن الاستثمار في بناء الطاقات البشرية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، والأساس المتين لتعزيز قدرة الأفراد على المساهمة الفعالة في مجتمعاتهم".

بدوره قال الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تشير التقارير العالمية إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي ستحدث تغيرات جذرية في سوق العمل بحلول عام 2030، ما يؤكد الضرورة القصوى لتمكين المواطنين في منطقة الدول العربية من اكتساب مهارات جديدة لضمان الاستمرار والنجاح في سوق العمل المستقبلي، والذي يسهم بدوره في تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية من خلال قوى عاملة مهارية. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بدعم المجتمعات وبالأخص المحرومة والضعيفة لبناء مستقبل أفضل".

وتوفِّر الأكاديمية طريقتين للتسجيل في برامجها، حيث تتيح الأولى للمهتمين الانضمام من تلقاء أنفسهم عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني للأكاديمية. أما الطريقة الثانية فتعتمد على ترشيح المتعلمين من قبل الجهات الشريكة، سواء أكانت جهات حكومية أم منظمات غير ربحية أو جمعيات صناعية أو مؤسسات أخرى. وذلك بهدف استغلال خبرات وشبكات هذه الجهات للوصول إلى فئات معينة يمكنها الاستفادة من المبادرة وتلبية احتياجات مهارية معينة.

كما عمدت الأكاديمية إلى تقديم خطوات سهلة للمشاركة، تبدأ بالتسجيل بإجراءات مبسطة من دون الحاجة إلى تعبئة استمارات طويلة، ويكفي تقديم بطاقة هوية صالحة للتحقق من الهوية، مع ضمان التعامل الجدي مع مسألة الخصوصية وسرية التفاصيل. ثم اختيار المسار المناسب لمتطلبات الفرد وطموحاته بعد التعرف على المسارات المتعددة في قسم دليل البرنامج. وقد عملت الأكاديمية على جعل البرنامج مستمراً، أي يمكن للجميع التسجيل في أي وقت وأي يوم. عند إكمال مسار التعلم، سيحصل المتعلمون على مجموعة من الشهادات بالإضافة إلى شارة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وكورسيرا، توضح المهارات التي اكتسبوها.

وتدعو أكاديمية مهارات المستقبل جميع المهتمين إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لتطوير مهاراتهم والارتقاء بحياتهم المهنية والأكاديمية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية المصممة بعناية لتلبية تطلعات الأفراد، وتمكينهم من الانخراط في بناء مستقبل مزدهر ومستدام على كافة الأصعدة.

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