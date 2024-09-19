دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت مؤسسة وطني الإمارات مذكرة تفاهم مع رابطة رواد التواصل الاجتماعي، الحاضنة الأولى لأعمال وأنشطة ومشروعات الرواد والمؤثرين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسة والرابطة وتحقيق الأهداف المشتركة بشأن تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع الإماراتي.

ووقع المذكرة كل من سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والمستشار الإعلامي عبدالله الشحي رئيس رابطة رواد التواصل الاجتماعي، بحضور مجموعة من المدراء والممثلين عن الجانبين، وذلك في مقر مؤسسة وطني الإمارات.

وحددت المذكرة إطاراً للتواصل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بهدف تحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات، بالإضافة إلى تبادل ومشاركة المعرفة والخبرات والمشورة والدراسات وأفضل الممارسات المتبعة. كما سيسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى التعاون في تنظيم مبادرات مجتمعية ووطنية تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تقديم التوعية والتثقيف وإعداد برامج مشتركة تهدف إلى نشر المعرفة حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي: "تأتي هذه الشراكة في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى استثمار أدوات الإعلام الرقمي لتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وانطلاقاً من إدراكنا بأن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في مواجهة التحديات المعاصرة، سواءً عبر نشر الوعي المجتمعي أو ترسيخ قيم المواطنة الصالحة. ونؤكد حرصنا المستمر على تسخير منصات التواصل الاجتماعي لنشر القيم الإيجابية وبناء جسور التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع، هادفين إلى تمكين الأفراد والشباب بالمعلومات القيّمة والمفيدة ليحققوا مساهمة فعّالة في خدمة المجتمع الإماراتي."

من جانبه أكد المستشار الإعلامي عبدالله الشحي رئيس رابطة رواد التواصل الاجتماعي أن مؤسسة وطني الإمارات ترسخ نهج القيادة الحكيمة، في تعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي والثقافة المجتمعية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى كافة شرائح ومؤسسات المجتمع.

كما أكد العمل من خلال هذه الاتفاقية على المشاركة الفاعلة واستخدام كافة الأدوات المتاحة لدى رابطة رواد التواصل الاجتماعي، بما تملكه من خبرة ورؤية وكوادر بشرية مواطنة ومؤهلة للاضطلاع بدورها الوطني المسؤول والملموس في إنجاح دور المؤسسة الرائد في إعلاء قيم التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي ونشر ثقافة التسامح والتعايش والحوار.

وتؤكد مؤسسة وطني الإمارات من خلال هذه المبادرات حرصها الدائم على تعزيز قيم الانتماء الوطني والمواطنة الصالحة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي، وتستمر في استشراف الفرص والتوجهات الحديثة التي من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

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