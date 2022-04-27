خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB

يقدم مجتمع الطيران الدعم الكامل والخدمات المتميزة للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال خلال مشروع تجديد المدرج الذي يستمر على مدار 45 يوماً ابتداءً من مايو وحتى يونيو 2022

يرجى من جميع المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم الجوية وصالة المغادرة قبل الوصول إلى المطار لتجنب أي عقبات أو التأخر عن اللحاق بالرحلة الجوية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تعزيز الطاقة التشغيلية في مطار دبي وورلد سنترال – DWC" المطار الثاني في مدينة دبي، والاستفادة من البنية التحتية القوية في الارتقاء بتجربة المسافرين وتسهيل رحلتهم خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB والتي تبدأ في 9 مايو وتستمر حتى 22 يونيو 2022.

سيخضع المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB إلى عملية تطوير شاملة على مدار 45 يوماً بهدف توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز الخدمات والطاقة التشغيلية لاستقبال عشرات الملايين من المسافرين عبر المطار خلال العام. كما سيتم توجيه أكثر من 0001, رحلة أسبوعياً إلى مطار دبي وورلد سنترال – DWC خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة فلاي دبي، سبايس جت، إنديجو، وطيران الخليج.

وتزامناً مع زيادة حركة الركاب خلال هذه الفترة، سيقوم مطار دبي ورلد سنترال DWC بإعادة تشغيل مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين وضمان رحلة سلسة ومريحة لهم، حيث سيتم فتح المطاعم والكافيهات ومراكز التسوق بكامل طاقتها، في حين تستعد مكاتب إتمام إجراءات السفر وتسجيل الوصول في المطار ومكتب الجمارك وإجراءات الهجرة للترحيب بجميع الركاب في المطار.

وتدعو مطارات دبي جميع المسافرين من وإلى دبي خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي، بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بحجوزاتهم، أو مبنى المغادرين/القادمين قبل موعد رحلتهم.

وبهدف تحسين ودعم تجربة المسافرين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، تؤكد مطارات دبي على توفير وسائل نقل بين مطار دبي الدولي DXB ومطار دبي ورلد سنترال DWC، مع خيارات مرنة ومتنوعة لتسهيل تنقل المسافرين خلال فترة الإغلاق التي تستمر حتى 45 يوماً، بما في ذلك خدمة حافلات مجانية بين المطارين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأماكن مجانية مخصصة لصف السيارات للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC، بالإضافة إلى أسعار حصرية لمركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لكافة الرحلات من المطار.

ومن جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "لقد تم دراسة وتخطيط مشروع تطوير البنية التحتية بشكل استباقي للحد من التأثيرات التي قد تطرأ على رحلات الركاب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع شركائنا عبر مجتمع الطيران في دبي بهدف دعم إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية مع توفير أعلى معايير السلامة ومواصلة التميُّز في خدمة العملاء على مستوى كل من مطار دبي الدولي DXB ومطار دبي ورلد سنترال DWC. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة تشغيل الخدمات والمرافق الأساسية في مطار دبي ورلد سنترال DWC بكامل طاقتها بما يلبي احتياجات وتوقعات المسافرين. كما أنصح جميع المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلاتهم للتأكد من صالة المغادرة قبل الوصول إلى المطار لتجنب أي تأخير عن موعد الرحلة".

وسيتضمن مشروع تجديد المدرج الشمالي تعبيد ما يقرب من 160 ألف طن من الأسفلت، بالإضافة إلى 30 ألف متر مكعب من الخرسانة لتقوية وتسطيح أرض المدرج والممرات المجاورة. كما سيتم استبدال حوالي 264 كيلومتراً من الكابلات الفرعية وترقية أكثر من 4,400 وحدة من مصابيح إضاءة المدرج باستخدام تقنيات تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة. وقد خضع المدرج الشمالي لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في عام 2019.

يأتي مشروع تجديد المدرج الشمالي في إطار الجهود الحثيثة لمؤسسة مطارات دبي والتزامها المتواصل بتعزيز أمن وسلامة المسافرين وتقديم تجربة سفر استثنائية، بما يتماشى مع مساعيها لرفع الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي DXB، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً حول العالم. كما وتحرص مؤسسة مطارات دبي على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لضمان إعداد خطة العمل وتحديد الجدول الزمني لرحلات الطيران وتنسيق الموظفين والتواصل مع العملاء بكل سهولة ويسر.

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