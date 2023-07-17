[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران من خلال مؤسستها الملحقة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة دبي للتأمين، لتوفير برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في جميع الشركات العاملة في دبي الجنوب، والمسجلة لدى مؤسسة مدينة دبي للطيران. وسيدخل هذا التأمين حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس 2023.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، حيث وقع على الاتفاقية كل من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وعبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وتهدف مؤسسة مدينة دبي للطيران بصفتها سلطة الترخيص والتنظيم للمنطقة الحرة في دبي الجنوب إلى خلق بيئة عمل محمية للموظفين العاملين في دبي الجنوب. وصمم البرنامج لتوفير شبكة لحماية الموظفين في الحالات التي قد لا تتمكن فيها الشركات المرخصة في دبي الجنوب من الوفاء بالتزاماتها. ويغطي التأمين العديد من الجوانب المتنوعة، بما في ذلك الرواتب غير المدفوعة ومكافآت نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى الوطن لموظفيها أو رفاتهم ، والنفقات غير المسددة. ، أو المصاريف غير المسددة. وسيكون البرنامج إلزامياً أيضاً على جميع تأشيرات العمل وتصاريح العمل الجديدة، حيث يجب على الشركات اعتماد هذا النظام لحماية موظفيها. كما سيكون النظام ذاته إلزامياً عند تجديد تأشيرات الإقامة الحالية.

وقال سعادة خليفة الزفين: "تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة، والتي تركز على حماية حقوق الموظفين، والتشجيع على تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية من قبل الشركات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج إلى تعزيز ثقة الشركات المرخصة لدينا بشكل كبير، والتأكيد على التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل استثنائية، بالإضافة إلى حرصنا التام على دعم مكانة دبي التنافسية على الساحة العالمية".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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حول مؤسسة مدينة دبي للطيران:

مؤسسة مدينة دبي للطيران هي الجهة المالكة للبنية التحتية للطيران في دبي والتي تشمل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى دبي الجنوب التي تمتد على مساحة 145 كيلو متراً مربعاً. وتعد مؤسسة مدينة دبي للطيران الجهة المعنية بالترخيص والتنظيم لأكثر من 4,200 شركة عاملة في دبي الجنوب، وينضوي تحت مظلتها العديد من الجهات، مثل مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ودبي الجنوب، ودوسيرف لإدارة المرافق، وفندق دبي الدولي.

حول دبي الجنوب:

"دبي الجنوب"، الاسم الجديد لـ"دبي ورلد سنترال"، هو مشروع مدينة ناشئة تمتد على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً ضمن إمارة دبي. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يستضيف حوالي المليون نسمة عند اكتماله.

وكانت حكومة دبي قد أطلقت المشروع في العام 2006، حيث تعد المدينة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى المزج بين المفاهيم الحضرية والاجتماعية كما وضّحتها "خطة دبي 2021". وتهدف هذه المفاهيم إلى تحويل دبي إلى مدينة تحتضن مجتمعاً سعيداً ومبدعاً يتسم بالقوة والتماسك، فضلاً عن أن تكون المكان المفضل للعيش والعمل والاستثمار، وأن تصبح مدينة ذكية ومستدامة ومركزاً حيوياً ومحورياً في الاقتصاد العالمي.

وتدعم بيئة "دبي الجنوب" الاقتصادية جميع أنواع الأعمال والصناعات، كما تحتضن المدينة مطار آل مكتوم الدولي المتوقع له أن يصبح أكبر مطار في العالم عند اكتماله.