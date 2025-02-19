حاضنة للابتكار وريادة الأعمال تهدف لإيجاد حلول جريئة للتحديات الاجتماعية والبيئية

تدريب مكثف يشرك الشباب ويمكّنهم ويؤكد على مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار

دبي، أطلقت مؤسسة مدينة إكسبو دبي أكاديمية صناع التغيير، وهي حاضنة للابتكار وريادة الأعمال للمبدعين الشباب، تهدف لتحفيز العمل على الحلول الإبداعية والمبتكرة للتحديات الاجتماعية والبيئية ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر دعوة مفتوحة لطلاب السنة النهائية والخريجين الجدد من الجامعات في الإمارات العربية المتحدة، لتقديم أفكارهم التي يمكن تطويرها إلى مرحلة الحلول المتكاملة، يسعى البرنامج المكثف ومتعدد المراحل إلى دعم عام المجتمع في دولة الإمارات عبر تمكين الجيل القادم من العمل وتوجيه إبداعهم وشغفهم لتحقيق نتائج واقعية إيجابية.

تقدم أكاديمية صناع التغيير بيئة حاضنة متكاملة ومنظمة مع تدريب صارم ودعم عملي. وستحصل المشاريع النهائية المختارة على منح تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى التوجيه والتعريف بالمستثمرين والمساعدة في تأسيس الأعمال، بما في ذلك الترخيص والتأشيرات ومساحات العمل في مدينة إكسبو دبي - وهي فرصة استثنائية لرواد الأعمال الشباب الطامحين لتحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية قابلة للتطبيق.

وقال يوسف كيرز، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي: "لقد أظهرت برامج الابتكار لدينا في إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" الإمكانات الهائلة للشباب الإماراتي، والتي تعمل مدينة إكسبو دبي على دعمها كوننا مركزا للرواد والحلول الرائدة. تهدف أكاديمية صناع التغيير إلى تحفيز العقول الشابة للتوصل إلى حلول للتحديات التي نعتقد أنها ذات صلة خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورعاية هذه الأفكار وتطويرها لتكون أعمالاً ناجحة تدفع التغيير الإيجابي الملموس في المجتمع ".

واختيرت المجالات ذات الأولوية للأكاديمية بالتشاور مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وتشمل فرص تحسين الحركة المرورية والرفاهية العقلية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، فضلاً عن المسؤولية البيئية والإدماج الأفضل لأصحاب الهمم وكبار السن.

يجب على الطلاب تقديم طلباتهم عبر الموقع بحلول نهاية مارس، وبعد ذلك سيتم دعوة المشاريع المختارة إلى "معسكر تدريبي" للمساعدة في تطوير أفكارهم وتحسينها. سيتم انتقاء عدد من المشاريع ضمن قائمة مختصرة تدخل برنامج حاضنة تسريع أعمال حيث سيشاركون في تدريب على التفكير التصميمي القائم على الذكاء الاصطناعي يغطي الأفكار والنماذج الأولية والمهارات الرقمية والشهادات. ستقام جلسات العرض الختامية والاختيار النهائي في يونيو 2025.

تتابع أكاديمية صناع التغيير مهمة برنامج الابتكار للجامعات السابق، والذي تلقى أكثر من 1000 طلب من أكثر من 40 جامعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودعم 58 فريقًا طلابيًا. وهي جزء من مؤسسة مدينة إكسبو دبي - المنظمة غير الربحية أطلقت في يونيو 2024 بهدف سد الفجوة بين الناس والأفكار والموارد، ودفع الابتكار والتعاون لتحقيق تغيير اجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي.

تضم مدينة إكسبو العديد من المؤسسات التي تركز على المستقبل مثل مركز "إبداع" التابع لمجموعة طيران الإمارات والمختبر الحضري من مدينة إكسبو دبي – وهو منصة اختبار على مستوى المدينة مخصصة لتجربة تقنيات التنمية الحضرية – وتعد وجهةً للرواد ورجال الأعمال والمبتكرين الذين يشاركونها سعيها لصنع مستقبل أفضل للناس والكوكب، ودعم القطاعات التي تقود تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33).

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات