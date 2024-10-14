دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وخصوصًا ذوي اضطراب طيف التوحُّد. تأتي هذه الشراكة كجزء من التزام الجهتين بتعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة في رفاه المجتمع.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون المشترك لتطوير مبادرات تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم. ويركز التعاون على تنظيم برامج وفعاليات مشتركة، تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة الذين يعانون من اضطراب التوحد. كما تسعى هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة وحقوق أصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد. وبهذه المناسبة، صرّح السيد ظلال خليفة الفلاسي: "نحن سعداء بالتعاون مع مركز دبي للتوحد في هذا الجهد الهام. تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المشترك بالمسؤولية المجتمعية، مع تركيز خاص على دعمهم. معًا، نهدف إلى بناء مجتمع أكثر شمولًا ودعمًا يحتضن التنوع ويوفر الفرص للجميع."

من جانبه، عبّر السيد محمد العمادي عن شكره لهذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تحقيق جهود مركز دبي للتوحد من خلال تطوير برامج مبتكرة للذين يعانون من اضطراب طيف التوحُّد وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الطرفين بتبني أساليب جديدة للبحث والتطوير، مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الخدمات. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم حملات توعية مجتمعية لتثقيف الجمهور حول حقوق وقدرات ذوي اضطراب طيف التوحُّد.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

حول مركز دبي للتوحد

تأسس مركز دبي للتوحد في إمارة دبي، ويُعنى بدعم وتمكين الذين يعانون من اضطراب طيف التوحُّد وأسرهم. يقدم المركز تعليمًا متخصصًا وخدمات علاجية ودعماً شاملاً لضمان دمج المصابين بالتوحد في المجتمع بشكل كامل.

-انتهى-

#بياناتحكومية