دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم. يأتي هذا التعاون ضمن التزام المؤسسة بتعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تحسين جودة حياة مختلف فئات المجتمع، خاصة الأشخاص من أصحاب الهمم.

وتسعى هذه المذكرة إلى تطوير وتنفيذ برامج مشتركة تستهدف تمكين أصحاب الهمم من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لتأهيلهم لسوق العمل. كما تتضمن المذكرة تنظيم فعاليات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قضايا الإعاقة وحقوق أصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون. وبهذه المناسبة، قال السيد ظلال خليفة الفلاسي: "نحن فخورون بالشراكة مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون التي تعكس التزامنا الراسخ بدعم كافة فئات المجتمع، خاصة أصحاب الهمم. هذه المبادرة ليست مجرد مذكرة تفاهم، بل هي خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً. نحن نؤمن بضرورة تمكين أصحاب الهمم وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل فاعل. من خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد وتعزيز مساهماتنا في توفير بيئة داعمة ومتطورة لأصحاب الهمم."

من جانبها، أكدت الدكتورة منال جعرور على أهمية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الجهود المبذولة لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، وتطوير برامج مبتكرة تدعمهم على مختلف الأصعدة.

يُذكر أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التبادل المعرفي بين الطرفين وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم أصحاب الهمم، بما يعزز من جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاجتماعي وتوفير بيئة مجتمعية شاملة.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

حول جمعية الإمارات لمتلازمة داون

تأسست جمعية الإمارات لمتلازمة داون بهدف تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الجمعية على تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير البرامج التعليمية والتأهيلية التي تسهم في تمكين هذه الفئة وتحقيق اندماجها الكامل في المجتمع.

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