دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني. تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، أكد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "إن تعاوننا مع مايكروسوفت يعكس التزامنا بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للمواطنين."

من جانبه قال نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات: "إن مايكروسوفت ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة."

تشمل مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الرقمية للموظفين، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مرنة وقابلة للتوسع تعتمد على تقنيات السحابة.

وتدعو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الجمهور للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول خدماتها المبتكرة من خلال زيارة موقعها الرسمي www.mbrhe.gov.ae، حيث تواصل جهودها لتطوير قطاع الإسكان في دبي وتعزيز التحول الرقمي.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

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