دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الريادة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن انضمامها إلى الاتحاد العالمي لدراسات المستقبل(WFSF)، وهي خطوة مهمة لدعم استراتيجيتها في بناء مستقبل مستدام للإسكان في إمارة دبي.

توسيع آفاق الابتكار والاستدامة

يُعد انضمام المؤسسة إلى الاتحاد فرصةً جديدة لاستشراف المستقبل، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية في الإسكان من خلال الابتكار والتحول الرقمي. وقد صرحت السيدة مريم السويدي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتطوير بالمؤسسة، أن هذه العضوية تمثل خطوة محورية لدعم أهداف المؤسسة في تطوير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة الابتكار في مشاريعها.

دعم استراتيجية المؤسسة للتحول الرقمي

تنسجم هذه العضوية مع الركائز الاستراتيجية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتي تركز على استدامة المشاريع، والتحول الرقمي، والابتكار كعناصر أساسية لتصميم المدن الذكية وتطويرها. وستساهم العضوية في الاتحاد في تمكين المؤسسة من تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز من كفاءة العمليات ويدعم رؤيتها لتطوير مشاريع إسكانية تتماشى مع رؤية دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

نحو مستقبل إسكاني مستدام

تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تنفيذ استراتيجيات متقدمة لتطوير مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة بهدف تحسين كفاءة العمليات وضمان جودة المشاريع الإسكانية. وبهذا، تؤكد المؤسسة التزامها بتقديم حلول إسكانية تواكب الاحتياجات المستقبلية للمواطنين، وتحقق رؤيتها في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات المؤسسة، يمكن زيارة الموقع الرسمي على www.mbrhe.gov.ae.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والخدمات الذكية. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة.

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