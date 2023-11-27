دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدينة مصدر، المجتمع الحضري المستدام والمركز العالمي الرائد للأعمال والتكنولوجيا في أبوظبي ، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير مشاريع الإسكان المستدام في إمارة دبي.

وتعدّ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان- الجهة الحكومية الرئيسية المكرسة لتوفير حلول الإسكان لأهالي دبي- من أوائل المؤسسات التي تدمج الممارسات المستدامة في مشاريع التطوير السكنية. وستسهم شراكتها مع مدينة مصدر في تعزيز تحويل المزيد من المساحات السكنية لتكون صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في مشاريعها لسكان دولة الإمارات.

وقّع على مذكرة التفاهم كلّ من السيد طلال محمد آل علي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر، خلال فعاليات معرض ويتيكس في 16 نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر: "تتماشى شراكتنا الجديدة مع التزام مدينة مصدر بإنشاء مدن أكثر استدامة. وانطلاقاً من الدور المحوري للسكن في رفاه السكان، يسرنا أن نتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضماناً لمراعاة المساكن المحلية الاعتبارات البيئية. لقد قمنا بالفعل بتطوير المباني الأكثر استدامة في المنطقة، ونتطلع إلى تكريس خبراتنا للمساهمة في بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة لسكان دولة الإمارات".

ومن جانبه أكد طلال آل علي على أهمية هذا التعاون، قائلاً: "تتيح مذكرة التفاهم مع مدينة مصدر الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الواسعة في تطوير المناطق الحضرية المستدامة، ولا تقتصر هذه الشراكة على بناء المنازل فحسب؛ بل تتمحور حول إنشاء منازل مسؤولة بيئيًا ممّا سيسهم في تعزيز رفاهية مواطني دولة الإمارات."

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مدينة مصدر بتبادل خبراتها في مجال التنمية المستدامة مع المؤسسة، والتركيز على تقنيات التصميم الهادفة إلى تقليل استهلاك المياه والطاقة والحدّ من انبعاثات الكربون. بينما ستقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدمج هذه التقنيات في مشاريعها السكنية مما سيعزز التزامها بالاستدامة.

علاوة على ذلك، ستساعد مدينة مصدر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في اختيار مواد البناء المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات. ويشمل ذلك تنظيم ورش عمل تدريبية لخبراء المؤسسة، وتعزيز قدراتهم في مجال التطوير المستدام وضمان نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.

وتلتزم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بسعيها نحو الريادة في تطبيق حلول العيش المستدامة لمواجهة النمو السكاني المتزايد في إمارة دبي. وتعد الشراكة مع مدينة مصدر بمثابة شهادة على التزامها ببناء مستقبل مستدام.

لمزيد من المعلومات حول مدينة مصدر وخبراتها في المدن المستدامة، يرجى زيارة موقع www.masdarcity.ae الجديد.

ولمزيد من المعلومات حول خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة www.mbrhe.gov.ae.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

حول مدينة مصدر:

مدينة مصدر هي مجتمع حضري مستدام ورائد، ومركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا، ونموذج "أخضر" للمدن التي ترغب في أن تكون جزءًا من الحل لتغير المناخ. مع واحد من أكبر تجمعات المباني المعتمدة بالبلاتينيوم LEED في العالم، نحن ملتزمون بخلق نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والحياة، ومستقبل أكثر استدامة للجميع.

منطقة مصدر الحرة متنوعة ومبتكرة وطموحة، تضم أكثر من 1000 منظمة وشركة تستفيد من دعم الأعمال الشامل بالإضافة إلى النظام البيئي الغني للمدينة. من بين الجهات العاملة بمصدر: وكالة الطاقة المتجددة الدولية (IRENA)، وكالة الفضاء الإماراتية، سيمنس للطاقة، G42 للرعاية الصحية، مجلس البحوث التكنولوجية المتقدمة، والعديد من الشركات ضمن قائمة فورتشن 500، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتضم منطقة مصدر الحرة أيضًا The Catalyst، وهو برنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، يدعمه كل من مدينة مصدر وBP.

وتستضيف مدينة مصدر مجتمعًا سكنيًا متناميًا وجيلين من المركبات الذاتية القيادة. كما تدير مصدر Green REIT، وهو صندوق استثمار عقاري مخصص للاستثمار في الأصول العقارية المستدامة. حاليًا، يبلغ قيمة صندوق مصدر Green REIT ما يقرب من 2.8 مليار درهم إماراتي.