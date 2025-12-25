دبي، الإمارات العربية المتحدة : حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازًا عالميًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميّز، بعد فوزها بـ جائزة التميز المؤسسي في الشراكات والمشتريات الأخلاقية المقدّمة من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات (EIPM)، لتصبح بذلك أول جهة إسكانية على مستوى العالم تنال هذه الجائزة المرموقة.

ويعكس هذا الفوز التزام المؤسسة بتبنّي أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستدامة في منظومة المشتريات وإدارة سلسلة التوريد، إلى جانب تميّزها في بناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن هذا الإنجاز والشراكة مع المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات يعكسان التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة والمشتريات، وتطوير القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات، بما يدعم استدامة الخدمات الإسكانية ويواكب تطلعات المواطنين المستقبلية في إمارة دبي.

وفي سياق متصل، وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات (EIPM)، بهدف تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات المشتريات وإدارة الموردين والشراكات، ودعم بناء الكفاءات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل المعرفة والخبرات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين المؤسسة من تبنّي أحدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، وتعزيز منظومة الحوكمة والابتكار في العمليات المؤسسية المرتبطة بالمشاريع والخدمات الإسكانية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء وكفاءة إدارة الموارد.

كما يأتي هذا التعاون في إطار حرص المؤسسة على الاستثمار في رأس المال البشري، حيث حصل 29 موظفًا من كوادر المؤسسة على شهادة المشتريات الأخلاقية والمسؤولة المعتمدة من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات، ما يعزز جاهزيتهم المهنية ويسهم في ترسيخ ثقافة الممارسات المسؤولة داخل المؤسسة.

ويُعد المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات (EIPM) من المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التعليم والبحث والتدريب ومنح الشهادات المتخصصة في المشتريات وإدارة سلسلة التوريد، حيث يقدّم برامج مهنية وخدمات استشارية تسهم في دعم المؤسسات حول العالم ورفع قدراتها التنافسية.

ويؤكد هذا الإنجاز ريادة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية العالمية، ودورها المحوري في تطوير منظومة الإسكان في إمارة دبي، من خلال الاستثمار في تطوير القدرات المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة، بما يسهم في تقديم خدمات إسكانية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين المستقبلية.



