يهدف التعاون إلى تعزيز الشمولية في عالم كرة القدم

الدوحة، قطر: في إطار جهود مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتعزيز الفرص للجميع في مجال الرياضة وتوفيرها، وقّعت مؤسسة قطر اتفاق شراكة مع فولكس واجن الشرق الأوسط لدعم برامج بناء القدرات، لا سيّما لدعم النساء والفتيات في مجال كرة القدم.

حضر حفل إطلاق الشراكة، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر؛ وسعادة الشيخة هنادي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "كيو أوتو"؛ والسيد ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط.

تضمّن حفل إطلاق الشراكة انعقاد ندوة حول كرة القدم نظمّها التعليم ما قبل الجامعي بمشاركة مجموعة من اللاعبات الشابات. وأتاحت الندوة لهنّ فرصة التفاعل مع ممثلين عن مؤسسة قطر وعن شركة فولكس واجن، ومشاركة أفكارهن حول تأثير الرياضة الإيجابي، ومناقشة الفرص التي ستتيحها لهنّ هذه الاتفاقية.

وستشهد الشراكة رعاية فولكس واجن الشرق الأوسط برامج وفعاليات مختلفة، مثل مبادرة كرة القدم للنساء والفتيات التي أطلقتها مؤسسة قطر، وهي بطولة تدعم اللاعبات النساء والفتيات على مستوى المواهب والهواة. تُقام البطولة ضمن منافسات الموسم المقبل لكرة القدم للسيدات 2023-2024 التي تقيمها مؤسسة قطر، وستضم فرقًا محلية ودولية.

قالت مشاعل حسن النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر: "نؤمن بضرورة أن يحصل الجميع على فرصة المشاركة في الأنشطة الرياضية، وهذا يشمل النساء والفتيات".

وأضافت: "تغرس الرياضة ركائز الصحة الجسدية والنفسية، وتُعزز المثابرة، وتُعلّم المهارات القيادية، وتُحفز قيم العمل الجماعي، وتساعد الناس على تنمية الشعور بالهوية والانتماء للمجتمع وتبني الثقة بالنفس والعزيمة. لقد جاءت استضافة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ لتشهد على القيمة التي تُضيقها الرياضة، ليس للمجتمع في قطر فحسب، بل لكل المجتمعات، والبناء على هذا الإرث من خلال منح النساء والفتيات المزيد من الفرص لصقل مهاراتهن والتفوق في مجال الرياضة".

وتابعت: "يسعدنا أن شراكتنا مع فولكس واجن الشرق الأوسط، التي تشاركنا قيمنا والتزامنا بدعم أفراد مجتمعنا في كرة القدم من خلال المعرفة وتيسير الوصول والمشاركة، ستفتح المزيد من الأبواب وتوفر المزيد من الفرص".

ستواصل فولكس واجن الشرق الأوسط تعاونها مع برامج التنمية في مؤسسة قطر، بناءً على النجاح الذي حققته قمة "قادة المستقبل في كرة القدم"، التي رعتها فولكس واجن إلى جانب المنتخب الألماني لكرة القدم.

من جهته، قال ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: "تمثل شراكتنا مع مؤسسة قطر استمرارًا لالتزامنا بدعم المرأة في مجال الرياضة، خاصة في كرة القدم، وإتاحة فرص ملموسة أمامها".

وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نقدّم الدعم للفعاليات فحسب، وتحقيق الأحلام أيضًا، ونخلق مستقبلًا أكثر شمولًا لرياضة كرة القدم. ونتطلع إلى العمل مع مؤسسة قطر لتسخير قوة الرياضة في تنشئة الجيل القادم من القادة".

على هامش حفل إطلاق الشراكة، قام الممثلين عن مؤسسة قطر وشركة فولكس واجن بجولة في استاد المدينة التعليمية، وهو أحد الاستادات الثمانية التي استضافت كأس العالم FIFA قطر 2022™. ومن المخطط أن يصبح الاستاد، باعتباره إرثًا، وجهة رياضية مخصصة للنساء والفتيات تضم أنشطة تُعنى بصحة المرأة ورفاهها. وخلال الجولة، اطلع الوفد على مميزات الاستاد الذي صُمم دعماً لرؤية قطر في الوصول إلى ثقافة رياضية أكثر إنصافًا وشمولًا، بما في ذلك الغرفة الحسية التي تضمن تجربة شاملة لزوار الاستاد من ذوي الإعاقة.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

نبذة عن فولكس واجن الشرق الأوسط:

فولكس واجن الشرق الأوسط هي ممثل علامة فولكس واجن في ثماني دول في المنطقة، والتي تركز على تقديم مجموعة متنوعة من السيارات المخصصة للركاب. تقدم الشركة مجموعة من طرازات فولكس واجن، بما في ذلك سيارة تيغوان، وجولف آر، وجولف جي تي أي، وتي روك، وطوارق، بالإضافة إلى سيارة تيرامونت متعددة الاستعمالات ذات المقاعد السبعة، والتي تعتبر الطراز الأعلى مبيعًا بين جميع طرازات فولكس واجن على مستوى المنطقة. تتواجد سيارات فولكس فاجن في أكثر من 140 سوقًا حول العالم، ويتم إنتاجها في 29 موقعًا مختلفًا في اثنتي عشرة دولة. نجحت فولكس واجن في تسليم حوالي 4.6 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2022. وتدير العلامة التجارية أعمالها اليوم بمشاركة حوالي 170,000 موظف في مختلف أنحاء العالم. تواصل فولكس واجن المضي قُدمًا في تنفيذ استراتيجية "أكسيليريت"، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير وتعزيز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال التنقل المستدام.