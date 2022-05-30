- "مسرعات دبي للمستقبل" تحصد جائزة "آي إف العالمية للتصميم" المرموقة في مساحات العمل الإبداعية

- عبد العزيز الجزيري: مؤسسة دبي للمستقبل تحرص على تصميم وإيجاد مساحات عمل مبتكرة تلهم رواد الأعمال تحفزهم على الإبداع

دبي : حصدت "مسرعات دبي للمستقبل" إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، جائزة آي إف العالمية للتصميم لعام 2022، والتي تعتبر من أبرز الجوائز المرموقة في مجال التصاميم والمساحات الإبداعية.

ونجحت المؤسسة بالفوز بجائزة فئة المكاتب ومساحات العمل بعد عملية تقييم شاملة لـ "مسرعات دبي للمستقبل" من قبل لجنة تحكيم تضم نحو 100 من أبرز الخبراء العالميين في مجال التصميم، وترتكز في تقييمها على 5 معايير رئيسية تشمل الفكرة، والتصميم، والتميز، والنجاح في تحقيق الأهداف، والقدرات الوظيفية.

وتتميز مساحات العمل التابعة لـ "مسرعات دبي للمستقبل" والتي تم تصميمها من قبل شركة "اتولي" العالمية المتخصصة في تصميم بيئات العمل، بأنها تؤمن مساحة مفتوحة ومبتكرة لاحتضان الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لهم فرصة التواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والاستثمارية لاختبار وتطوير أحدث التقنيات والمشاريع المبتكرة، واستكشاف فرص توسيع الأعمال في المنطقة.

عبد العزيز الجزيري: مساحات عمل مبتكرة تلهم رواد الأعمال وتحفز روح الإبداع

وبهذه المناسبة، أكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن فوز "مسرعات دبي للمستقبل" بهذه الجائزة العالمية يؤكد حرص المؤسسة على تصميم وإيجاد مساحات عمل مبتكرة لتلهم رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية، وتحفزهم على ا لإبداع والتفكير الابتكاري والمستقبلي من خلال تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والاجتماعات والفعاليات المهنية والمعرفية المتنوعة.

وأضاف بأن "مسرعات دبي للمستقبل" تقدم فرصة مثالية للعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة والعالمية لإيجاد حلول لمختلف التحديات عبر استكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

جائزة آي إف للتصميم

وتعد جائزة آي إف للتصميم (iF Design Award) من أكثر الجوائز المتخصصة في مجال التصميم شهرةً في العالم، وتستقطب في كل عام آلاف المشاركات من مختلف دول العالم.

مسرعات دبي للمستقبل

يُذكر أن "مسرعات دبي للمستقبل" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تهدف لتوفير منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي ودولة الإمارات.

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