بتوجيهات حمدان بن محمد بن رشد آل مكتوم

- حمدان بن محمد: - الإنسان ركيزة أساسية في رؤية محمد بن راشد والاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار هو الثروة الحقيقية.

- تعزيز مهارات الشباب وتزويدهم بالأدوات المعرفية لاستشراف المستقبل هو طريق التميز الحكومي.

- برنامج دبي لخبراء المستقبل منصة عالمية لتبادل الخبرات وجمع نخبة المختصين باستشراف المستقبل.. وخريجو البرنامج سيكونون قادة المستقبل في إدارة مختلف القطاعات الاستراتيجية والجهات الحكومية.

-برنامج دبي لخبراء المستقبل أُطلق بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي بهدف تطوير المواهب الوطنية في الجهات الحكومية.

- فرصة المشاركة في البرنامج متاحة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.

- الدفعة الثالثة تنطلق في سبتمبر المقبل وتشمل مستويين يمتد كل منهما لمدة 6 أشهر، والتسجيل في الدفعة الثالثة يبدأ من 15 يونيو وحتى 15 يوليو 2022.

- تخرَّج ضمن الدفعة الأولى لمنتسبي برنامج دبي لخبراء المستقبل 18 خبيراً من 13 جهة حكومية.

- البرنامج يركّز على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات

دبي: بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلنت المؤسسة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل التابع للمؤسسة، والهادف لإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات تصميم المستقبل وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "الإنسان ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، والاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار هو الثروة الحقيقة. من هذا المنطلق تستمر مسيرة الاستثمار في الإنسان من خلال برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي يهدف لترسيخ أعلى معايير الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تعزيز مهارات الشباب وتزويدهم بالأدوات المعرفية لاستشراف المستقبل في مختلف القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي." وأضاف سموه: "منذ انطلاقه في ديسمبر 2019، تحوّل برنامج دبي لخبراء المستقبل إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات وجمع نخبة المختصين باستشراف المستقبل من حول العالم. فخورون بالجيل الجديد من خريجي البرنامج الذين سيكونون قادة المستقبل وسيسهمون من خلال معارفهم وخبراتهم في إدارة القطاعات الاستراتيجية والجهات الحكومية في الارتقاء بنموذج التميز الحكومي في دبي

واستباق المتغيرات العالمية بالتحضير والتخطيط السليمين." وسيتيح برنامج دبي لخبراء المستقبل الأول من نوعه في المنطقة، الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فرصة المشاركة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة، بالتقدم عبر الموقع الإلكتروني:

(2022-program-www.dubaifuture.ae/ar/experts) خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو 2022. وسيتم اختيار منتسبي الدفعة الثالثة للبرنامج من موظفي القطاع الحكومي في دبي من المتخصصين في مجالات التصميم الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

ونجح برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال دفعتيه السابقتين في تمكين أجيال جديدة من خبراء تصميم المستقبل ضمن مجال العمل الحكومي في إمارة دبي، ودعمهم في إثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم استعداداً لتغيرات ومتطلبات المستقبل.

ويسهم البرنامج في ترسيخ ثقافة التصميم المستقبلي في الجهات الحكومية بدبي من خلال المبادرات والمشاريع التي سيعمل المنتسبون على تطويرها وتنفيذها باستخدام المهارات المعرفية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وستنطلق الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في سبتمبر المقبل، ويتضمن البرنامج مستويين يمتد كل منهما لستة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة "محلل مستقبلي" إلى "تنفيذي مستقبلي".

وقد خرَّج البرنامج ضمن الدفعة الأولى لمنتسبي برنامج دبي لخبراء المستقبل 18 خبيراً من 13 جهة حكومية ضمن قطاعات التنمية الاقتصادية والتجارة والصحة والأمن والعدالة والحوكمة والسياحة والثقافة والنقل والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية في دبي.

ويركّز البرنامج الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة والجديدة في دبي دولة الإمارات.

ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدولة وكافة أنحاء العالم.

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