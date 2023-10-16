عبر مشاركتها في حملة "تبرّع بجهازك" لتوفير 10 آلاف جهاز للطلاب الأقل حظاً حول العالم

دبي: شاركت "مؤسسة دبي للمستقبل" في حملة (تبرّع بجهازك) التي تنظمها "المدرسة الرقمية" إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال التبرع بعدد من الأجهزة الإلكترونية للحملة الهادفة إلى توفير 10,000 جهاز إلكتروني مجدّد لدعم العملية التعليمية للطلبة الأقل حظاً حول العالم.

وأكدت عزة الشرهان رئيس قطاع الخدمات المؤسسية في مؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة في هذه المبادرة النوعية تعكس حرص المؤسسة على دعم المبادرات الوطنية والعالمية الهادفة إلى توفير مستقبل أفضل للمجتمعات والأفراد، وإيمانها بأهمية تعزيز التعاون لتحقيق إنجازات نوعية تنعكس إيجاباً على الأجيال القادمة في مختلف المناطق النامية حول العالم.

وقالت عزة الشرهان: "شاركت مؤسسة دبي للمستقبل في حملة "تبرع بجهازك" لدعم جهود "المدرسة الرقمية" الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنفيذ توجيهاته بتسريع تطور التعليم الرقمي وجعله في متناول الجميع في كل مكان".

مبادرة للأفراد والجهات

ويأتي إطلاق حملة "تبرع بجهازك" ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتعمل المدرسة الرقمية من خلالها مع المجتمع على توفير أدوات التعلم للطلاب، من خلال جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة من الأفراد والمؤسسات، وإعادة تجديدها.

وأتاحت "المدرسة الرقمية" الفرصة للأفراد والجهات للمشاركة في هذه المبادرة عبر التبرع بالأجهزة الإلكترونية المستعملة، أو التبرعات المالية، عبر قنوات التبرع الرسمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي أو عبر الموقع الإلكتروني (www.donateyourowndevice.org).

#بياناتحكومية

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