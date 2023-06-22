تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة

مذكرة التفاهم تحدد أربع مجالات رئيسية للتعاون المحتمل هي: تبادل المعرفة، والتدريب المتخصص، والأبحاث والدراسات، والبرامج الأكاديمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحقيقاً لرؤية الحكومة وتماشياً مع استراتيجية ومبادرات مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، وقعت المؤسسة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتعزيز فرص التعاون في أربع مجالات رئيسية هي: تبادل المعرفة، والتدريب المتخصص، والأبحاث والدراسات، والبرامج الأكاديمية.

تشمل مذكرة التفاهم كذلك عقد تدريب لتطبيق برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية بهدف بناء وتطوير قدرات الصف الثاني والثالث من قيادات المؤسسة، وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ والسيد إبراهيم اهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تؤمن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن الموارد البشرية هي أثمن الأصول المؤسسية على الإطلاق، وبالتالي فإن تدريبهم وصقل مهاراتهم كفيل بتحسين الأداء الحكومي عبر جميع مؤسسات الدولة. وفي إطار مهمتنا لتدريب وتمكين قادة الغد، نلتزم بالعمل مع الهيئات الحكومية كافة لتبادل المعارف والخبرات، وإتاحة برامج التدريب المتقدمة والدبلومات التنفيذية للمسؤولين الحكوميين في جميع المجالات".

وأضاف سعادته: "تتيح لنا هذه الاتفاقية مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية توفير فرص التدريب اللازمة لمسؤوليهم وكوادرهم المتخصصة، وتحديداً من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية. وسنستفيد كذلك من خبراتهم ومعرفتهم لإثراء عروضنا كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية البحثية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي".

وسوف تتعاون المؤسستان على تطوير الأبحاث والدراسات وربط مخرجاتها بآليات صناعة القرار، علاوة على تبادل أفضل الممارسات والخدمات. وسوف يوفر برنامج القيادة فهماً لتوجهات الحكومة المستقبلية، وللتفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والرشاقة المؤسسية، وإدارة التغيير في الأوقات المضطربة، والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى المهارات المالية للموظفين غير الماليين، والذكاء العاطفي وتأثيره.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تبادل المعرفة، حيث سيتبادلان المعلومات حول سياسات واستراتيجيات معينة، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة المعرفة، والأبحاث، والدراسات، وتحليل البيانات. وستتعاون المؤسستان كذلك على ترشيح متحدثين في الندوات وورش العمل حول سياسات واستراتيجيات وأساليب الإدارة المتبعة في كل منهما.

وأخيراً، ستشهد مذكرة التفاهم تعاون الطرفين في البرامج الأكاديمية، حيث يمكن لـمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية إرسال موظفيها الذين يستوفون الشروط والمتطلبات الأكاديمية اللازمة للانضمام إلى برامج الماجستير الخاصة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تندرج الاتفاقية في سياق الدور المهم الذي تلعبه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تدريب المهنيين والقادة الحكوميين وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتعريفهم بالتطورات العالمية ليكونوا أكثر استعداداً للمستقبل.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسات العامة في العالم العربي، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية تهدف إلى تأهيل قادة المستقبل وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة والسياسات العامة في جميع أنحاء المنطقة. ويتم تطوير وتقديم دورات الكلية من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء والأكاديميين والباحثين.

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