أحمد بن سعيد:" "نواصل جهودنا لتقديم خدمات لا تضاهى لشركات الطيران وأصحاب المصلحة".

محمد عبد الله اهلي:" نستقطب أرقى التقنيات لتعزيز قدراتنا ومواكبة

التطور المذهل في قطاع النقل الجوي وصناعة الطائرات".

إبراهيم اهلي:" نتعامل مع 1500 حركة جوية يومياً في الوقت الراهن"

فيل مالم:" شراكتنا عريقة مع دانز وتجديد الاتفاقية مبني على خبرتنا بقطاع خدمات الملاحة الجوية "

دبي، الإمارات العربية المتحدة - جددت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) المؤسسة الرائدة المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في مطارات دبي والامارات الشمالية، اتفاقية التعاون المشترك مع شركة الخدمات العامة العالمية سيركو الشرق الاوسط لمدة عامين إضافيين تنتهي في يناير 2024.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، وفيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط.

الارتقاء الدائم بالأداء

وتعليقا على تجديد الاتفاقية قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: " تواصل دانز جهودها لتقديم خدمات لا تضاهى لعملائها، بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية لتعزيز قدراتها التقنية والارتقاء الدائم بأداء

مواردها البشرية وفق اعلى معايير الأمن والسلامة، لضمان تفوق نوعية الخدمات التي تقدمها لحركة النقل الجوي عبر مطارات دبي ودولة الإمارات ".

وأضاف سموه:" لقد ساهمت المبادرات الخلاقة التي اتخذتها دبي في تسريع مرحلة تعافي قطاع الطيران المدني الدولي، وهذا يحتم على مؤسسة دانز كونها المشغل الاساسي للحركة الجوية في أكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مواصلة دورها الاحترافي للبقاء في المقدمة وضمان جهوزيتها لمواكبة النمو الكبير المتوقع بأعداد المسافرين في الفترة المقبلة".

وأشاد سموه بتجديد اتفاقية التعاون المشترك مع شركة سيركو، مشيرا الى انها ستساهم في تعزيز مستويات الخدمة التي توفرها مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وضمان الكفاءة التشغيلية المتفوقة وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية، واستشراف مستقبل قطاع إدارة الحركة الجوية حول العالم.

وتعتبر مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية أحد المساهمين الرئيسيين في دعم نمو الأعمال في دبي خاصة وفي قطاع الطيران عامة، من خلال تعاملها مع أكثر من 92 ناقلة جوية دولية في الوقت الراهن، وذلك بربط العالم بأكثر من 290 وجهة ومدينة رئيسية حول العالم

إنجازات مشتركة

ومن جانبه قال محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: " علاقتنا تاريخية مع سيركو وتجديد الاتفاقية مبني على ثقتنا الكبيرة بقدرات الشركة والإنجازات المتعددة التي حققناها سوياً على مدى السنوات الماضية".

وأضاف محمد عبد الله اهلي:" تتسم عمليات إدارة الرحلات الجوية بالكثير من التعقيد، لذلك فإن استقطاب أرقى التقنيات وانظمة الملاحة الجوية وتعزيز قدراتنا البشرية، هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لمواكبة التطور المذهل الذي يشهده قطاع النقل الجوي وصناعة الطائرات".

يذكر ان مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على سلسلة التوريد للسلع الأساسية وغير الأساسية ما بين دبي وبقية انحاء العالم خلال فترة الجائحة من خلال عملها على مدار الساعة لتوفير خدماتها للناقلات الوطنية والدولية التي كانت تسير رحلاتها لخدمة ملايين الأشخاص حول العالم.

ضمان جودة الخدمات وتعزيز القدرات

ومن جانبه قال إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية:" تجديد الاتفاقية مع شركة سيركو سيتيح لنا مواصلة رحلة التفوق التي بدأناها سوياً على مدى السنوات الماضية في إدارةالرحلات الجوية التي يصل عددها الى نحو 1500 حركة يوميا في الوقت الراهن عبر مختلف مطارات دبي ".

واضاف إبراهيم اهلي:" كفاءاتنا البشرية المؤهلة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل الخدمات واكثرها امناً وسلامة لعملائنا".

دعم نمو الحركة الجوية

وبهذه المناسبة قال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: " نقدم مجموعة مهمة من خدمات الملاحة الجوية على مستوى دول المنطقة منذ العام 1947 بهدف دعم نمو الحركة الجوية، وذلك بالشراكة مع عملائنا في قطاع الطيران. لقد كانت سيركو شريكة لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية منذ العام 2009، وتجديد اتفاقية التعاون المشترك، هو شهادة على علاقتنا القوية مع عملائنا وتقديرهم لخدماتنا."

ومن جانبها قالت سمانثا رولز، مديرة عمليات النقل في الشركة: "نقوم من خلال مواردنا وخبرتنا وبالتعاون مع دانز، بتطوير فريق عالمي المستوى من مراقبي الحركة الجوية، لمواكبة أحدث التقنيات والمعايير الدولية المعتمدة في مجال خدمات الملاحة الجوية.

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نبذة عن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

تعد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات الملاحة الجوية الذي يقوم بإدارة المجال الجوي لكل من دبي وجزء من الإمارات الشمالية. كما تقدم المؤسسة خدمات الملاحة الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يعد المطار الأكثر استخداماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

نبذة عن شركة (سيركو ترانسبورت)

تعتبر شركة سيركو المزود الرائد والموثوق لنطاق كامل من نظم النقل في الشرق الأوسط والعالم، وذلك مع خدمات تتدرج من الجو والبحر إلى الطرق والسكك الحديدية.

وفي الشرق الأوسط، توفر سيركو الخبرة العالمية في تصميم وتشغيل وصيانة السكك الحديدية الثقيلة والخفيفة وسكك الترام، وخدمات عمليات المطارات وإدارة المرافق والملاحة الجوية، كما تعتبر أكبر مشغل غير حكومي في العالم على صعيد مراقبة الحركة الجوية المدنية، وهي تقدم مجموعة من خدمات إطفاء الحرائق والإنقاذ في مناطق مدارج المطارات. وتلتزم شركة سيركو بتقديم أفضل نظم النقل لعملائها وتتمتع بالقدرة على تقديم حلول متكاملة من تصميم وتنفيذ نظم النقل الجديدة وصولاً إلى معالجة وتصحيح خدمات النقل للوصول الى الأداء الامثل. للمزيد من المعلومات حول سيركو، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.serco.com

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