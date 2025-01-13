دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، خلال اجتماع مجلس الأمناء الـ96 الذي عُقِد يوم الخميس الموافق التاسع من يناير 2025. ووقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية ومعالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي.

وأعرب معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي عن فخره بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية وقال: "يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بخلق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية بما يسهم في تقديم مبادرات نوعية وبرامج تعليمية وتدريبية متقدمة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات. نأمل أن تسهم هذه المذكرة ومن خلال ما نصت عليه من بنود في دفع التعاون البناء في مجال التميز التربوي والطبي والموهبة والابتكار ."

ومن جانبه قال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم: "إننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين والتي من تُعتبر من الجامعات الرائدة والمؤثرة في الحراك التعليمي في المنطقة ، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في دعم البرامج والمشروعات ذات الصلة بالتميز الطبي والتربوي ورعاية الموهوبين والمبتكرين إضافةً إلى الجوائز الموجهة إلى القطاعين الطبي والتعليمي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تنمية المكتسبات العلمية والثقافية والابتكارية من خلال مدّ جسور التعاون وخلق شراكات استراتيجية مع كافة المؤسسات التعليمية حول العالم والجهات الأخرى ذات الصلة بأنشطتنا. ونأمل أن تكون هذه المذكرة إنطلاقة حقيقية لإنجازات كبيرة نساهم من خلالها في تحقيق الكثير من النجاحات واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف".

وأشاد سعادة الدكتور السويدي بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الخليج العربي في خدمة القضايا التنموية لدول الخليج العربية ومساهماتها المتميزة في مجال العلوم الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي والنهوض بالرعاية الطبية من خلال مؤسساتها الرائدة وما تقدمه من برامج مبتكرة وفعالة في مجالات التربية والعلوم والطب.

ووفقًا لمذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على التعاون المشترك في مجال التميز التربوي والطبي والموهبة والابتكار ، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجالات التميز التربوي والطبي والموهبة والابتكار وتبادل الخبرات التربوية والطبية بينهما وفق المستجدات بما يسهم في تخطيط برامج الرعاية المختلفة التي تستهدف المتميزين والموهوبين والمبتكرين. بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الطرفين في تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة في معايير التميز والجودة التعليمية والطبية لتحقيق المنفعة العامة. كما يقوم الطرفان بتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات والبرامج التدريبية المتخصصة بهدف تطوير الكوادر البشرية في مجال التميز الطبي والتربوي والموهبة والابتكار.

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