فحص الوسائل البحرية عن بُعد وبوابة إلكترونية موحدة لجميع الخدمات

دبي: تحت شعار "نبتكر لتسهيل الاقتصاد"، كشفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2022" عن خدمات رقمية مميزة توفر وقت وجهد المتعاملين، تماشياً مع خطة دبي بتسريع الأعمال وتسهيل رحلة المتعاملين. ومن أحدث التقنيات الذكية التي تستعرضها المؤسسة، من خلال منصتها بقاعة الشيخ سعيد في المعرض، هي مبادرة التفتيش الذكي للوسائل البحرية، حيث يستخدم البرنامج الذكي عند تجديد وترخيص الوسائل البحرية، وذلك من خلال قيام المتعامل بالاتصال ببرنامج مرئي مع مفتشي سلطة مدينة دبي الملاحية لفحص الوسيلة البحرية عن بُعد ودون عناء إحضارها إلى مقر السلطة من خلال عرض الأجزاء الرئيسية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تضمن أمن وسلامة المتعامل عند استخدام الوسيلة.

كما استعرضت المؤسسة موقعها الإلكتروني الموحد لجميع خدمات المؤسسة والذي تم إطلاقه بحلة عصرية وتصميم ومبتكر يتوافق مع أعلى المعايير التقنية التي تدعم مسيرة التحوّل الذكي التي تقودها حكومة دبي، وتستهدف من خلالها سهولة وصول المتعاملين والباحثين لخدماتها بمرونة تامة من مختلف الأجهزة اللوحية الذكية، ويتميز الموقع الجديد بسهولة التصفح و تجنب الازدواجية في تقديم الخدمات بين مختلف الدوائر والسلطات التابعة للمؤسسة، وذلك عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتقليل التكلفة والوقت وتوحيد وتحسين الإجراءات التي تحقق سعادة المتعاملين، عبر بوابة إلكترونية موحدة تجمع مختلف الوحدات التنظيمية تحت سقف إلكتروني ذكي ومبتكر هو www.pcfc.ae.

كما طورت المؤسسة المنصة الذكية للسفن الخشبية "ناو" باعتبارها المشروع الذكي الذي يسهم في تعزيز دور إمارة دبي الريادي والمتفرد في دعم الاقتصاد والتجارة التقليدية القائمة على السفن الخشبية، من خلال دعم التجار والمتعاملين وجميع الفئات ذات الصلة عبر توفير منظومة رقمية ذكية ومتكاملة قائمة على أحدث التقنيات والحلول والخدمات الرقمية بالشراكة مع جهات رائدة عالمياً كمجموعة موانئ دبي العالمية حيث يربط النظام ملاك السفن الخشبية الأجنبية بالتجار في الدولة إلكترونياً.

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