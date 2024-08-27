سيساعد ذلك البنك الأهلي الأردني على زيادة قروضه الخضراء بمقدار 5 أضعاف، فضلاً عن مضاعفة قروضه للشركات التي تقودها نساء، وخلق ما يصل إلى 10 آلاف فرصة عمل جديدة.

عمان، الأردن : أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن مشاركتها بقيمة 50 مليون دولار في إصدار أول سند استدامة يصدره البنك الأهلي الأردني محلياً بهدف تعزيز تمويل الأنشطة المناخية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات والمشاريع التي تمتلكها أو ترأسها نساء، بالإضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل.

ويزداد تعرض الأردن لمخاطر المناخ، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والانهيارات الأرضية. وستموّل حصيلة هذا السند المشاريع المناخية والاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على خفض تكاليف الطاقة وتجنب انبعاثات غازات الدفيئة، وفي الوقت نفسه ستساهم في تعزيز قدرة المملكة على الصمود في وجه تغيرات المناخ من خلال مشروعات خضراء، وخلق فرص عمل.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني: "يُمثّل هذا السند، الذي أُصدر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خطوة مهمة نحو التزامنا بالتمويل المستدام والمسؤول، وهو مجال نمو أساسي للبنك الأهلي الأردني والقطاع المصرفي بشكل عام. ويتماشى كذلك بسلاسة مع أهداف الأردن الاستراتيجية للتحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، ودعم الشركات الخضراء -وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- وتعزيز الشمول الاجتماعي."

ويتم دعم هذا الاستثمار بتمويل من الصندوق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، الذي تموله حكومتا المملكة المتحدة وهولندا.

وفي السياق ذاته، صرح خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان قائلاً: "إن القطاع المصرفي الأردني يحتاج إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص المبتكرة لمساعدته على التحول نحو التمويل المستدام والتصدي للتحديات المناخية الملحة، كما أن هذا الاستثمار يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وتقرير مجموعة البنك الدولي عن المناخ والتنمية الخاص بالأردن، وأضاف: "سيساعد هذا الاستثمار البنك الأهلي الأردني على زيادة قروضه الخضراء، وتعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، لا سيما تلك المملوكة للنساء، فضلاً عن المساهمة في سوق المالي الذي يشهد معدلات نمو في الأردن."

وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات في الأردن، فإن الحصول على القروض لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة لها، إذ تحصل 10.7% فقط من هذه الشركات على التمويل. ومن المتوقع أن يساعد هذا الاستثمار من جانب المؤسسة في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل نتيجة لزيادة القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في الأردن يبلغ حالياً 22%.

كما يتوافق هذا الاستثمار، الذي يمثل ثاني مشاركة للمؤسسة في السندات التي تصدرها مؤسسات القطاع الخاص في المملكة، مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن الذي يركز على خلق فرص عمل أكثر وأفضل للشباب والنساء، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة على الصمود في مواجهة التحديات، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت في دعم الأردن على مدى أكثر من 50 عاماً، حيث قدمت العديد من الاستثمارات والمشروعات الاستشارية التي ساندت القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومساعدة المملكة على تعزيز القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، وإقامة بنية تحتية مستدامة، وتحسين الشمول المالي. واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 2 مليار دولار في مختلف القطاعات وساعدت في خلق أكثر من 18 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها، تشمل أكثر من 3300 فرصة عمل للنساء. كما أنشأت المؤسسة مركزاً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان لها في عمّان.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2024، التزمت/تعهدت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 56 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة : www.ifc.org

نبذة عن الصندوق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

الصندوق العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة صندوق للتمويل المشترك يموله وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ووزارة الخارجية الهولندية، من أجل المساعدة على سد الفجوة التمويلية التي تواجه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في بلدان الأسواق الصاعدة. ويهدف الصندوق، الذي يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org/gsmef.

نبذة عن البنك الأهلي الأردني

البنك الأهلي الأردني مؤسسة مالية رائدة لها تاريخ وطني مشرف وتعتز بهويتها الوطنية، والبنك متلزم بتعزيز الرخاء المشترك وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، كما يقدم البنك منتجات مصرفية مبتكرة وخدمات استثنائية عالية الجودة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنوعة على مستوى القطاع المصرفي، ومن خلال طرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة والمتميزة، يقدم البنك قيمة مضافة كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة وضمان أرقى مستويات الخدمة والرعاية للعملاء لتحقيق الرضا المنشود. www.ahli.com

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