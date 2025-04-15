مسقط، سلطنة عُمان - وقعت مؤسسة التمويل الدولية ثلاث اتفاقيات مهمة في سلطنة عُمان بمناسبة اللقاء المشترك لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عمان، وهي فعالية أقيمت بالتعاون مع وزارة المالية العُمانية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام عن طريق خلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي. وهذه الاتفاقيات تشمل ما يلي:

تمويل مستدام يصل إلى 120 مليون دولار ل شركة الوطنية للتمويل (NFC)، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عمان. ومن شأن هذا القرض أن يعزز فرص الحصول على التمويل المستدام لعملاء الشركة في قطاعي التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم المشاريع في مجال النقل النظيف والطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستخدام في قطاعي الطاقة والمياه. كما يهدف إلى تدعيم سوق التمويل المستدام في سلطنة عمان من خلال تعزيز المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ومنها المعايير الصارمة للأهلية والأطر الشفافة للرصد والمتابعة والإفصاح. وتمثل الاتفاقيات الثلاث أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عمان منذ ما يقرب من عقدين.

اتفاقية مع صندوق عُمان المستقبل لدعم الاستثمارات المستدامة في القطاعات غير النفطية. ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم المؤسسة والصندوق باستكشاف بعض القطاعات الرئيسية وتنميتها والاستثمار المشترك فيها، ومنها قطاعات الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية والرعاية الصحية. وستساهم الشراكة في جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المجدية، مع تعزيز النمو الشامل والمستدام.

اتفاقية مع شركة يونايتد سولار للبولي سيليكون لدعم إنشاء مصنع بولي سيليكون جديد بقيمة 1.6 مليار دولار في "صحار"، بطاقة إنتاجية مخططة تبلغ 100 ألف طن سنوياً. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنويع سلسلة إمداد الطاقة الشمسية العالمية بشكل كبير.

وتتسق الاتفاقيات الجديدة مع المحاور الرئيسية لخطة الحكومة المنبثقة عن رؤية عمان 2040، والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار والارتقاء بمستوى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الاستدامة.

وتعليقاً على ذلك، قال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: "نحن متحمسون لاستقطاب رأس المال لمشاريع مؤثرة في عمان ومساندتها في مسيرتها الطموحة نحو تجسيد رؤية 2040 على أرض الواقع...ولا تؤكد الاتفاقيات الجديدة على دور عمان المتنامي في المنطقة فحسب، بل تشير أيضاً إلى ثقة المستثمرين القوية في إمكاناتها الاقتصادية."

وتعد مبادرة "اللقاء المشترك لمجموعة البنك الدولي" جزءاً من سلسلة من الفعاليات الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي الفعال، وجذب رؤوس أموال إضافية لمساندة الاحتياجات الإنمائية، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود، لا سيما في سياق محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه.

وطوال السنوات العشر الماضية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية واستقطبت نحو 10 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 70 شركة تقع مقراتها في دول مجلس التعاون الخليجي على تنمية أعمالها والتوسع في أسواق جديدة.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2024، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 56 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.ifc.org.

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