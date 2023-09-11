مواكبة للتوجه الاستراتيجي للدولة بشأن الخدمات الحكومية 2021 – 2025

الإمارات العربية المتحدة – دبي: في خطوة نوعية نحو تعزيز جودة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ميثاق جودة الخدمات الحكومية، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات الصحية في العالم، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية وفق أفضل الممارسات لجميع السكان في الدولة، وتحقيق مزيد من التطوير والتحسين في تقديم الخدمات الصحية، وضمان توفير أعلى مستويات الجودة الصحية للمواطنين والمقيمين.

وقّع الاتفاقية في مقر المؤسسة سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكل من سعادة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، وسعادة مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة.

وقال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال: "إن توقيع هذا الميثاق يأتي مواكباً للتوجه الاستراتيجي للدولة بشأن الخدمات الحكومية 2021 – 2025، ويعكس التزامنا الراسخ بتحسين جودة الخدمات الحكومية في ميدان الرعاية الصحية، ونعتزم مواصلة العمل الجاد والدؤوب على تحقيق مبادئ هذا الميثاق، والارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة والكفاءة، لتحقيق أهداف استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها إلى تعزيز تنافسية قطاع الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف سعادته أن توقيع الميثاق يمثل خطوة كبيرة في مسيرة تحسين الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، ويشكل انطلاقة متجددة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة، مؤكداً أن المؤسسة ستقود جهوداً كبيرة استكمالاً لجهودها ومساعيها نحو مواصلة تطوير وتجويد نوعية وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات رأس المال البشري في جميع المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

هذا وتشمل بنود الميثاق التزام المؤسسة بتنفيذ محاور ومبادئ دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 كونه المرجع الرئيسي في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تحسين الجودة والأداء وزيادة سعادة متعاملي المؤسسة باعتبارها عناصر حاسمة في تطوير نظام الرعاية الصحية.

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