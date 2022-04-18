ضمن جهودها المستمرة لتحقيق أعلى معدلات السعادة للمتعاملين

الدكتور عبدالعزيز الزرعوني : توفير أرقى الخدمات للمجتمع هو الحافز للمضي قدماً نحو تحقيق الريادة والتميز عالمياً

دبي: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة "ريادة"، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير قنوات تقديمها، وبما يواكب استراتيجياتها وتطلعاتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية الذكية، التي تسهم في تحقيق أعلى معدلات سعادة المتعاملين ورضاهم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تجربة المتعامل وتمكينه من الحصول على خدمات سريعة وفعالة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة لتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتلبي متطلبات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وتسهم في تحديث وتطوير أنظمة العمل وتدريب الكوادر الوظيفية فيها، وتأهيلهم وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج في سعادة المتعاملين والموظفين.

وتتضمن المبادرة أربع قنوات هي نظام إدارة العلاقة مع المتعاملين، ومختبر تجربة المتعامل، وبرنامج المتسوق السري الداخلي، ومركز الاتصال الموحد، التي تستهدف تحقيق التكامل والتناسق في تقديم الخدمات الصحية لتلبية متطلبات المتعامل وتطلعاته المستقبلية وضمان توفير تجربة متميزة في ظل وجود موظفين سعداء .

وأوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن القيادة الرشيدة حرصت على إطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وبناء الثقة وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والمجتمع وزيادة مستوى سعادة

الأفراد في العديد من المجالات ومن بينها مجال تقديم الخدمات، الذي شهد نقلة نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد سعادته أن المؤسسة تمكنت خلال الفترة الماضية من مواجهة جميع التحديات وابتكار الحلول لتوفير أرقى الخدمات وما مكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات التي تعزز دورها في الارتقاء بقطاع الخدمات الصحية وتنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن العزم على خوض غمار التحدي وتحقيق النجاح وخدمة المجتمع على أكمل وجه، هو الحافز الذي تستند إليه المؤسسة في توفير خدمات قائمة على مفهوم التميز والتفاني في خدمة مواطني ومقيمي الدولة، للمضي قدماً نحو الريادة وتحقيق أهداف أفضل حكومة بالعالم في تقديم الخدمات.

وقال سعادته : "إن مبادرة "ريادة" من المبادرات المهمة التي تصب في جوهر عملنا كمؤسسة خدمية"، وأضاف: "إن القيادة الرشيدة تبنت تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ضمن جهودها لتقديم خدمات متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان، وقد تم تصميم هذا النظام على أساس أفضل الممارسات العالمية مع تركيز كبير على إشراك المتعامل في تطوير الخدمة وطرق تقديمها، ونحن في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ملتزمون بتوجهات الحكومة وحريصون على تحقيق مستويات عالية من السعادة للمتعاملين".

من جانبه بين أحمد السويدي مدير إدارة سعادة المتعاملين أن التميز والارتقاء بتقديم الخدمات رحلة مستمرة لا تنتهي وتتطلب التعاون وبذل أقصى الجهود من جميع فرق العمل، وقال: "إن هدف المؤسسة اليوم عبر التزامها بالأجندات الوطنية وباستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، يتمحور حول رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، وحتى تكون المؤسسة دائماً في المقدمة لراحة وإسعاد المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات".

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