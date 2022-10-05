دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مؤسسة الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة تعزز الشراكة والتعاون فيما بينهما في مجالي الأدب والتعليم من خلال تبادل البيانات والمعلومات. ووّقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الإمارات للآداب، السيدة أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ومؤسِسة مبادرة "كاتب مكتوب" ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ومن الجانب الآخر، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات.

وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين أن تسهل مؤسسة الإمارات للآداب إدماج تعلم أساسيات التحرير على ويكيبيديا ضمن مناهج الجامعة التعليمية؛ إذ ستتعاون مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب، مع شؤون الطلبة لبدء نادي "ويكي" كنشاط إضافي للمناهج الدراسية. كما ستعمل المجموعة على تعزيز فهم طلبة الجامعة لسياسات ويكيبيديا وأهمية المعلومات المجانية وإتاحتها للجميع، وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على التحرير على موسوعة ويكيبيديا مما يساهم في إنشاء مجتمع لمحرري ويكيبيديا في حرم جامعة الإمارات. ومن جانبها، ستقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة الدعم لمشروع "القراءة للمتعة"، التابع لمؤسسة الإمارات للآداب، من خلال تقديم البحوث العلمية المتعلقة بالتعليم والقراءة. كما ستشجع الجامعة الطلبة على التواصل مع المؤسسة للحصول على فرص للتدريب في كل ما يعكس اهتمامات الطلبة وبشكل يدعم المؤسسة في تحقيق أهدافها والتعزيز من نجاح مبادراتها وفعالياتها المتنوعة.

وعبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب، ومؤسِسة مبادرة "كاتب مكتوب" ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، عن سعادتها بالتعاون بين الطرفين، قائلةً: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة الخطوة الأولى في مشوار تعاون نتطلع أن يكون إيجابياً ومثمراً على المدى الطويل. تسعى الاستراتيجية التي وضعناها إلى تطوير المهارات التقنية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حدٍ سواء مما يساهم في تعزيز مكانة الجامعة في مجتمع ويكيميديا. وباعتبارنا مؤسسة غير ربحية، تتمثل أولويتنا في الاستفادة من مجموعة الطلبة الموهوبين واستثمار مواهبهم في تعزيز حب الأدب والقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال مبادراتنا الثقافية المختلفة".

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، على أن هذه التعاون يأتي تماشياً مع أهداف الجامعة الاستراتيجية بأهمية إعداد الطلبة ليكونوا متميزين وقياديين ومنتجين في مجتمعاتهم، حيث تتيح مذكرة التفاهم الفرص والأدوات اللازمة للتدرب على صناعة المحتوى الثقافي والمعلوماتي لدولة الإمارات، إلى جانب تشجيع الطلبة للحصول على فرصة التطوع والمشاركة في تحرير المعلومات وتعلم البحث عنها على أيدي خبراء ومختصين في مؤسسة ويكيميديا الرائدة عالمياً،" وأضاف النائب المشارك للبحث العلمي "يسعدنا أن يكون تعاوننا مع مؤسسة الإمارات للآداب هو نقطة بداية للعديد من المبادرات الثقافية والمجتمعية المشتركة بين المؤسستين التي تعزز من القوة الناعمة من خلال الاستفادة من الإمكانيات وخبرات المؤسستين، انطلاقاً من حرصنا على الاسهام في غرس ثقافة القراءة ومهارة الكتابة نظراً لأهميتهما وعكسهما لتقدم وتطور الشعوب."

انضمت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات حديثاً إلى مجتمع ويكيميديا لتكون هي المجموعة الأولى والوحيدة في منطقة الخليج العربي. وتُعد مؤسسة الإمارات للآداب، وهي منظمة غير حكومية غير ربحية، كالشريك المؤسس للمجموعة. لمعرفة المزيد حول مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، يرجى زيارة الرابط.

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نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب

توفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كافة سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة.

أُنشِئت المؤسسة عام 2013 بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الأدب، لاسيما الأدب العربي.

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء لتطلعات الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها المؤسسة، جائزة أمناء مكتبات المدارس، مبادرة كاتب مكتوب، مشروع "من الداخل إلى الخارج"، برامج التعليم على مدار العام بالإضافة إلى أندية الكتب ودورات الكتابة الإبداعية. ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام 2020، مؤتمر التحالف العالمي للمهرجانات الأدبية، وفي عام 2016، مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام 2017، مؤتمر دبي الدولي للنشر.

كما تشرف مؤسسة الإمارات للآداب على تنظيم مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهو المهرجان الأدبي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مهرجان طيران الإمارات للآداب

يُعَدّ مهرجان طيران الإمارات للآداب أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يجمع الكتّاب والمفكرين والمتحدثين العالميين والإقليميين من جميع أنحاء العالم. وقد تحدث في المهرجان على مدى السنوات الـ 14 الماضية أكثر من 1800 كاتباً من أكثر من مائة دولة. وفي عام 2022، تمكن المهرجان من الوصول إلى جمهور يزيد عن 105000 شخص سواء من زوار المهرجان أو عبر البث المباشر. واستضافت جلسات المهرجان، كاتب الأطفال، متعدد المواهب، ديفيد واليامز، رائد الأعمال، غاري فاينرتشوك، صاحب الرؤى الاستثنائية، المبدعة إندرا نويي، المصنفة بين أقوى 100 مسؤولة تنفيذية في العالم بالإضافة إلى مؤلفة سلسلة "بريدجيرتون" ، جوليا كوين. كما استضاف برنامج التعليم العديد من الكتّاب المشهورين في مجال أدب الأطفال مثل آلي سباركس، روب بيدولف، وسناء شبّاني، وجلنار حاجو وكين آرتو.

يهدف المهرجان إلى تطوير ثقافة القراءة وترسيخ مكانتها لدى مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حصد المهرجان، في دوراته المختلفة، العديد من الجوائز الهامة؛ ومن خلال توفير منصة للمواهب الدولية والمحلية، ومازال المهرجان يشكل المشهد الأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

إضافة للبرنامج الأساسي، يوفر المهرجان فرصة استثنائية للأطفال من خلال البرنامج التعليمي الذي أسهم في تثقيف وتعليم الطلبة عبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يطرح المهرجان كل عام العديد من المسابقات الطلابية، باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح للناشئين تقديم مهاراتهم وعرض مواهبهم في الشعر والقصص والإلقاء.

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ويُعد المهرجان أبرز مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب، التي تأسست عام 2013 بموجب مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب في عام 2023.

للتعرف على فعاليات المهرجان والاطلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة موقعنا: مهرجان طيران الإمارات للآداب