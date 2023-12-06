التسجيل متاح لفرق المتطوعين الراغبين في إحداث التأثير الإيجابي في المنطقة وعلى المستوى العالمي

سيحصل الفائزون على منحة لتمويل مشاريعهم

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE) وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي، أعلنت مؤسسة الإمارات عن إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي المفتوح للمنظمات التابعة للرابطة والمنظمات غير الربحية والتطوعية في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي من أجل الاستدامة.

ويتزامن الإطلاق مع اليوم العالمي للتطوع، وهو احتفال دولي بمساهمات المتطوعين حول العالم. وتمثل هذه المبادرة بداية شراكة استراتيجية بين مؤسسة الإمارات وشركة جنرال موتورز الراعي الرسمي لهذه الفعالية، حيث سيتم التعاون عبر العديد من المشاريع المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعدُّ ماراثون الأفكار الافتراضي حدثاً قائماً على تطوير الأفكار ويستمر عدة أيام، حيث يسلط الضوء على "قوة الأفراد" في العمل التطوعي وإمكانية إيجاد حلول جديدة ومبتكرة قادرة على قيادة التغيير للأفضل.

وتتمحور مواضيع المنافسة لهذا العام حول أهمية العمل التطوعي في إيجاد حلول مبتكرة لثلاثة تحديات بيئية هي: الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات، حيث سيشارك 15 فريقاً عالمياً (خمسة فرق لكل تحدٍ)، وستختار لجنة مؤلفة من 15 مُحكماً رفيع المستوى ثلاثة أفكار قابلة للتنفيذ.

وستتمكن الفرق الثلاثة الفائزة بعد ذلك من تقديم عروضها أمام لجنة التحكيم في مارس 2024 والحصول على منحة لتمويل مشروعاتها.

وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "ندعو جميع فرق المتطوعين حول العالم والراغبين في إحداث تأثير إيجابي إلى التسجيل في ماراثون الأفكار الافتراضي "التطوع من أجل الاستدامة"، حتى يتمكنوا من استثمار إمكاناتهم وخبراتهم في التوصل إلى أفكار مبتكرة تساهم في الحفاظ على كوكبنا".

وأضاف: "تدعم هذه المسابقة أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإحداث تأثير واسع النطاق، وكلنا أمل أن تساهم فكرة إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في إلهام الفرق التطوعية العالمية لابتكار مبادرات بيئية جديدة".

ومن جانبها، قالت نيكول سيريلو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE): "نُعبر عن حماسنا الشديد للتعاون مجدداً مع مؤسسة الإمارات في ماراثون الأفكار الافتراضي الذي يقدم صورة رائعة عن دور العمل التطوعي في تطوير حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ وحماية الأفراد والكوكب على حدٍ سواء".

وبدوره، قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات "جنرال موتورز" في أفريقيا والشرق الأوسط: "يُسعِدنا العمل مع "مؤسسة الإمارات" ضمن جهودها واسعة النطاق والتأثير بهدف الارتقاء بالمجتمَع المحلّي وضمان بقاء الاستدامة في مقدِّمة الأولويات العامّة. فنحن في "جنرال موتورز" لطالما شجّعنا ودعمنا الشراكات الاستراتيجية بين القطاعَين الخاص والعام، خصوصاً وإننا نهدف لأن نكون قدوة وأن نستقطب الجميع إلى رحلتنا التي نمضي بها نحو عالم يتميّز بصفر انبعاثات. ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، نحن توّاقون للتعرُّف على المنظورات الجديدة والحلول المستدامة الذكية التي ستنتج عن ماراثون الأفكار الافتراضي".

وأضاف: "تدعم دولة الإمارات الجهود المشتركة، وهذا يتماشى مع رؤيتنا وحرصنا على المضي قُدماً لتطوير مواهب متنوعة من مختلف الجنسيات والأعمار مما يساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية في مجال التنقل بالمنطقة".

للمشاركة في ماراثون الأفكار الافتراضي:

التسجيل عبر الإنترنت متاح الآن حتى 29 يناير 2024 من خلال الرابط: www.volunteers.ae/ideathon23/. يمكن لكل منظمة التسجيل والمشاركة بفريق واحد فقط والتنافس في موضوع واحد من المواضيع الثلاثة (الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات).

يجب أن يتكون كل فريق من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء كحد أقصى ويجب ألا يقل عمر كل عضو من أعضاء الفريق عن 18 عاماً، ويجب على كل منظمة/فريق ترشيح موجّه لدعمهم خلال المسابقة.

يجب على الفرق المقبولة الانضمام إلى جلسات التوجيه والإرشاد في اليوم الأول من ماراثون الأفكار الافتراضي في 4 مارس 2024.

سيكون لدى كل فريق 24 ساعة لوضع اللمسات الأخيرة على فكرته وتقديمها.

ستختار لجنة التحكيم في كل موضوع فريقاً واحداً كصاحب أفضل فكرة ليتم الإعلان عنه كفائز بالموضوع.

ستقوم جميع الفرق بعرض أفكارها على لجنة التحكيم الخاصة بموضوعها في اليوم الثالث من ماراثون الأفكار الافتراضي في 6 مارس 2024.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مؤسسة الإمارات"

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

نبذة عن "الرابطة الدولية للجهود التطوعية"

على مدى أكثر من نصف قرن، كانت الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE) منظمة رائدة عالمياً في مناصرة العمل التطوعي لمواجهة القضايا الأكثر أهمية وإلحاحاً في عصرنا الحالي. بدءاً من مكافحة تغير المناخ إلى انتشال الناس من الفقر ومكافحة عدم المساواة، تمكن المتطوعون أن يؤدوا دوراً محورياً في تنمية المجتمعات والثقافات في كل ركن من أركان العالم. الرابطة الدولية للجهود التطوعية، التي تضم أعضاء من أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، هي أكبر شبكة عالمية لقادة العمل التطوعي. وتضم الشبكة أفراداً وجهات حكومية ومؤسسات متعددة الجنسيات ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وأعمال تجارية. وتنصب مهمة الرابطة على خلق عالم أكثر عدلاً واستدامة من خلال تمكين القادة والمنظمات والبيئات التطوعية.

يلجأ قادة العمل التطوعي حول العالم إلى الرابطة بحثاً عن الخبرات وإمكانية التعاون والاتصال وللتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل التطوعي للمساعدة في بناء مجتمع مدني مبني على العدالة والمساواة، محلياً وعالمياً. إن إطلاق برامج رائدة للبحث ونشر المعرفة واستضافة الاجتماعات الدولية لقادة العمل التطوعي، والدعوة إلى التطوع كقوة مؤثرة في إحداث تغيير إيجابي على مستوى العالم هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل مشرق ومستدام. نحن نقدر ونعطي الأولوية لشبكة متكاملة ومتنوعة من المتطوعين الذين نتعاون معهم بكل احترام وتقدير لكافة الجهود التي يبذلونها لمساعدة الآخرين في جميع أنحاء العالم.

حول عمليات "جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط"

"جنرال موتورز" شركة دولية ملتزمة بتوفير سبل تنقّل مبتكَرة للناس تتميّز بكونها أفضل وأكثر أماناً واستدامة. وتقوم ’جنرال موتورز‘ مع الشركات التابعة لها ومشاريع الشركات المشترَكة ببيع السيارات من خلال العلامات التجارية ’شفروليه‘، ’بويك‘، ’جي إم سي‘، ’كاديلاك‘، ’باوجون‘ و’وولينغ‘، بالإضافة إلى ’أونستار‘، الرائدة دولياً في مجال خدمات السلامة والأمن بقطاع السيارات.

تنشط ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط منذ ما يزيد عن 95 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة https://www.gmarabia.com/ar/home.