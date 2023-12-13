عبدالله الحمراني " الناتج المحلي في الإمارة ينمو بنسبة 5.7% في عام الاستدامة "

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم الأربعاء في فندق عجمان فيرمونت النسخة الثالثة من لقاء عجمان للأعمال والتنافسية تحت شعار "الاستدامة الاقتصادية"، حضر اللقاء سعادة عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، ومجموعة من المتعاملين والمستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من المورّدين، كما شهد مشاركة 10 شركاء من القطاع العام والخاص، وتناول الحدث مختلف الاستراتيجيات والممارسات المثلى المتّبعة في مجال الاستدامة، وناقش أساليب بناء منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة للموازنة بين النمو الاقتصادي والحياد المناخي، وسلّط الضوء حول قضايا الاستدامة البيئية، لضمان مستقبل أفضل للجميع أكثر رخاءًا وازدهارًا.

كما كرّمت الدائرة خلال اللقاء الشركاء المشاركين ممن تركوا بصمة كبيرة في هذا المجال بمختلف محاوره الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، ولجهودهم البارزة في معالجة تحديات الاستدامة، ودورهم في البحث عن حلول مبتكرة، يستفيد منها الجميع على الساحة المحلية والدولية، وهم؛ وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجمع الشارقة للبحوت والتكنولوجيا والابتكار، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية، وجامعة الشارقة، ومجموعة من المصانع المحلية التي سخّرت جهودها للاستدامة الصناعية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، إضافةً إلى حضورها في ملف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي كلمةٍ ألقاها بهذه المناسبة قال سعادة عبدالله الحمراني: "يوشك عام الاستدامة على الرحيل، إلا أن الاستدامة باقية ومتأصّلة في ممارساتنا وثقافتنا، وسنمضي في نهج التنمية المستدامة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، فقد شهد عام 2023 العديد من الانجازات في مجال الاستدامة وعلى الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والبيئي، حيث حقق الناتج المحلي في الإمارة نموًا بنسبة 5.7% خلال العام الماضي، كما شهدت حركة تأسيس الأعمال والشركات نموًا بنسبة 11% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتواصل الإمارة جهودها الاستراتيجية للتوجه نحو تعزيز مكانتها كموطن لريادة الأعمال، والحفاظ على البيئة وصيانة الموارد في الآن ذاته.".

وأضاف: "يتجه اقتصاد عجمان إلى عدة مسارات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية خلال السنوات القادمة، وتعمل الدائرة على تبني بعض الخطط منها، دراسة القطاعات الاقتصادية من أجل وضع استراتيجيات قطاعية لكل منها تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ويتم حاليًا النظر في قطاع الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاتصالات والمعلومات، كذلك تفعيل بعض السياسات الاقتصادية التي تدعم ممارسة الأعمال وتحقق التنمية المستدامة في الإمارة، وذلك على أسس منهجية وعلمية، منها على سبيل المثال الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي، وتنمية الصادرات، والمشتريات الحكومية، والمناطق الحرة.".

ودعا الحمراني في ختام كلمته أفراد المجتمع عمومًا ومجتمع الأعمال على وجه الخصوص إلى التفاعل الإيجابي وتجسيد السجل الثري للإمارة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها واستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال، والتي تؤكد الالتزام بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمع مزدهر.

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