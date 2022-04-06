عبر منصات الكترونية تفاعلية مبتكرة في 13 موقع حيوي بأبوظبي

أبوظبي: التزاماً منها بتعزيز الابتكار الاجتماعي وترسيخ ثقافة المساهمة والمشاركة لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة في إمارة أبوظبي، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" حملة "لدارنا نُساهم" والتي تهدف إلى تزويد أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين بوسائل تقنية مبتكرة تمكنهم من المساهمة بشكل مباشر وبسيط في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.

وطوال أيام الشهر الفضيل، سيكون بإمكان الأفراد المساهمة في دعم مشاريع الأثر الاجتماعي التي تعالج الأولويات التي تهم مجتمع أبوظبي عبر منصات الكترونية تفاعلية مبتكرة موزعة على 13 موقع حيوي كالمراكز التجارية، بحيث تتيح هذه المنصات لأفراد المجتمع الفرصة لتحقيق أثر اجتماعي مستدام عبر المساهمة بمبلغ 15 درهم بصورة مبسطة وسريعة يتم توجيهها لمعالجة الأولويات المتعلقة بالصحة والتعليم.

وتهدف هذه الحملة إلى توفير التمويل اللازم لدعم لمعالجة الأولويات المجتمعية في أبوظبي، وبما يتماشى مع أهداف هيئة "معاً"، التي كانت قد أنشأتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لتحفيز مسيرة الابتكار الاجتماعي وتشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية على مستوى الإمارة.

وكجزء من هذه المبادرة، صممت الهيئة منصاتها الالكترونية التفاعلية في المواقع التالية:

شركة طاقة: المقر الرئيسي شركة أبوظبي للتوزيع شركة العين للتوزيع

بنك أبوظبي الأول: فرع الياس مول فرع المشرف مول فرع دلما مول فرع أبوظبي مول

الغاليريا، جزيرة المارية

مراكز التسوق: المشرف مول الوحدة مول الخالدية مول



هذا وتستقبل هيئة معاً أيضاً مساهمات أفراد المجتمع عبر الموقع الالكتروني https://fundraise.maan.gov.ae/.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال خالد الرميثي، مدير إدارة الموارد، هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": في شهر رمضان المبارك لهذا العام، حرصنا على أن نوفر لكافة أفراد المجتمع وسائل مبتكرة وفرصة للمساهمة تجاه مستقبل إمارة أبوظبي تماشياً مع ما يحمله هذا الشهر الفضيل من قيم البذل والعطاء."

وأضاف: "بالتنسيق مع شركائنا، حرصنا على اختيار مجموعة من الأماكن التي تشهد أعداداً كبيرة من الزوّار خلال الشهر الفضيل، لإتاحة المجال أمام أكبر شريحة ممكنة من أفراد مجتمعنا من المساهمة لمستقبل مجتمعنا في أبوظبي.

وأشار الرميثي إلى أن ’لدارنا نُساهم‘ هي حملة اجتماعية تهدف إلى إلهام الجميع ودعوتهم للمساهمة تجاه مجتمعهم، وتوفير مصدر مستدام لتمويل المبادرات التي تعمل على بناء مستقبل أفضل لإمارة أبوظبي ومجتمعها.

هذا وستدعم المساهمات المالية العائدة عن هذه الحملة مختلف مشاريع وحملات هيئة "معاً" الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية بما في ذلك المرتبطة بالتعليم والصحة، وغيرها، مثل حملة "دعم عمليات نقل الأعضاء البشرية"، وحملة "معاً نحن بخير".

تحرص هيئة "معاً" عبر ما تعتمده من استراتيجيات ومبادرات على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، عبر التشجيع على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

توفر هيئة معاً قناة ومنصات مبتكرة لتمكين مختلف قطاعات مجتمع أبوظبي من المشاركة الفعالة والمساهمة في البرامج الرامية لإحداث الأثر الاجتماعي وتوجيه جهودهم بطريقة استراتيجية وقابلة للقياس من خلال المساهمة والمشاركة في معالجة الأولويات الاجتماعية المحددة في أبوظبي.

​​#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة. تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae. ، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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