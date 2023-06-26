عقدت لجنة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماعها الدوري لمناقشة خطة العمل وفرص تطوير الخدمات واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً، وذلك دعماً لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وآمنة تواكب تطلعات أصحاب الاعمال والمستثمرين.

ترأس أعمال الاجتماع في مقر غرفة عجمان، سعادة محمد راشد بن جبر السويدي نائب رئيس لجنة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، وأعضاء اللجنة سلطان راشد المطروشي، والدكتور أمجد الجهني، وزايد سعيد الشامسي، كما حضر الاجتماع أحمد خليفه المويجعي الأمين العام للجنة.

تناول اللقاء خطة عمل اللجنة وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة، وضرورة تكثيف التعاون والتواصل مع مراكز التوفيق والتحكيم العاملة على المستويين المحلي والدولي، كما ناقش الحضور أهمية تكثيف ندوات وفعاليات المركز بهدف تنمية الوعي القانوني لدى أصحاب الاعمال، وتعزيز ثقافة القضاء البديل في القضايا التجارية.

من جانبه أفاد أحمد خليفة المويجعي، أن المركز يسعى إلى تطوير عملياته بهدف توفير بيئة ملائمة لتسوية النزاعات التجارية بطرق بديلة وسريعة ومحايدة تحفظ حقوق كافة الأطراف، مشيداً بجهود المركز لاستقطاب نخبة من الخبراء والمحكمين المعتمدين إلى جانب دور المركز لتعزيز خبرات وقدرات أعضائه من المحكمين وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الاقتصادي والاستثماري بشكل عام.

وأوضح أن المركز يستهدف توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف وعقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لإعداد نخبة من المحكمين في مجال التحكيم الدولي و نشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.

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