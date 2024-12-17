دبي، نظّمت لجنة تنظيم قطاع البريد ورشة عمل بعنوان "التوطين في قطاع البريد والتوصيل السريع"، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية. واستهدفت الورشة الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع، وذلك في إطار تعزيز الوعي بالقوانين الناظمة لنسبة التوطين في شركات القطاع الخاص، وآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره "نافس".

واستعرض الممثلون عن الجهات المشاركة في الورشة الجهود المشتركة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال المبادرات المخصصة لتدريب الكوادر الإماراتية وتنمية قدراتهم لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وتنويع منافذ التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى الكوادر الإماراتية ممن يلبون المتطلبات الوظيفية المخصصة للشركات. كما تناولت الورشة آليات احتساب نسبة التوطين والقوانين والأنظمة التي يجب على الشركات الالتزام بها ومراعاتها.

وقال محمد خالد بن سلمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص في لجنة تنظيم قطاع البريد: "تعكس هذه المبادرة حرصنا على المساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، والرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف وتعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص واستثمار مواهبهم وإمكانياتهم ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي الذي تشهده الدولة. ونؤكد أنّ اللجنة تحرص دوماً على تزويد الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع بالمستجدات، وخصوصاً في مجال القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، بما يضمن امتثالها والتزامها ويعزز بيئة العمل ضمن القطاع".

وتعمل لجنة تنظيم قطاع البريد على تنظيم الورشات المتعلقة بالتوطين في قطاع البريد والتوصيل السريع بشكل مستمر، وخصوصاً الورشات الافتراضية لضمان وصول القوانين والتحديثات إلى كافّة الشركات العاملة في القطاع وبقاءها على إطلاع دائم لممارسة أعمالها بالشكل الأمثل.

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