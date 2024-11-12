دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت لجنة تنظيم قطاع البريد عن تشكيل "اللجنة الاستشارية لقطاع البريد والتوصيل السريع"، والتي تضم في عضويتها الرؤساء التنفيذين لأبرز الشركات العاملة في مجال البريد والتوصيل السريع في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصة تواصل مباشرة مع شركات التوصيل لأخذ مرئيات القطاع والتعريف بأفضل الممارسات واقتراح المبادرات والسياسات للارتقاء بقطاع التوصيل ومشاركة القطاع الخاص في العملية التشريعية. كما ستساعد اللجنة الاستشارية بتحديد فرص النمو ووضع الاستراتيجيات الأمثل لرسم الملامح المستقبلية للقطاع وتعزيز استدامته، مما يساهم بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي بارز على مستوى العالم.

واستعرض محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص في لجنة تنظيم قطاع البريد خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية أهم مبادرات لجنة تنظيم قطاع البريد، والتي تهدف إلى تحسين قطاع التوصيل، ورفع مستوى الخدمات، وخلق بيئة تنافسية عادلة، وتشجيع دخول الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي، حيث تلعب دوراً حيوياً في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها وأنشطتها بتنافسية عالية، وذلك بمواكبة المتطلبات المتغيرة في القطاع.

وفي هذا الصدد، قال بن سليمان: "يعتبر القطاع اللوجستي من أبرز الروافد الاقتصادية لدولة الإمارات، وبفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتكاملة، حيث تتخذ العديد من الشركات العالمية من الدولة مقراً لمراكزها الرئيسية. وأضاف بن سليمان: "تعكس اللجنة الاستشارية التزامنا بالشفافية والمهنية في تنظيم شؤون القطاع، وحرصنا على تعزيز سُبل التعاون مع الشركات ومشاركة أصحاب المصلحة باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة القطاع، والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031".

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