الشارقة: عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لصياغة تساؤلاتها التي من المقرر طرحها خلال مناقشة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في جلسة مقبلة.

وجرى استعراض عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات السياحية في الإمارة فضلا عن تناول نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة مؤخرا إلى هيئة الانماء التجاري والسياحي واطلاعها على جهود الهيئة في تنشيط السياحة من خلال أجندة فعالياتها على مدار العام.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة راشد عبدالله بن هويدن رئيس اللجنة وحضر من أعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني وعبدالله طارش الكتبي ونبيل بن بطي المهيري وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي بجانب حضور حليمه العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري ومن الأمانة العامة للمجلس آمنه باصليب أمينة سر اللجنة.

خلال الاجتماع، انطلقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في بحثها ومناقشتها للعديد من القضايا الهامة التي تتعلق بدور هيئة الانماء التجاري والسياحي في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي وتنمية السياحة في الإمارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك مشاريع إنشاء الفنادق وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية السياحية.

وجرى صياغة مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المهمة التي تهم اللجنة، في تطوير المنتج السياحي في إمارة الشارقة وإبراز الطابع السياحي الذي تتميز به الشارقة في كافة مدنها ومناطقها وما يتوافر بها من خدمات تجذب السياحة العالمية إليها.

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للاستفسار إسلام الشيوي