دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق أحدث مبادراتها ضمن احتفالات عام الخمسين تحت عنوان "وجوه ملهمة"، والتي تدعو كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له إلى تقديم قصصهم التي تسرد تحقيق مشاريع على وشك أن تغير مستقبل دولة الإمارات بشكل ايجابي. وتركز الحملة على القصص غير المعروفة للأفراد الذين يلعبون دورًا مؤثرًا في تشكيل حاضر الإمارات وتساهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071. وتدعو اللجنة مختلف المجتمعات في أنحاء دولة الإمارات إلى تقديم مشاريعهم قبل يوم الخميس الموافق 24 مارس، عبر البريد الإلكتروني contact@UaeYearOf.ae.

وتعد مبادرة "وجوه ملهمة" بمثابة أرشيف لجميع المشاريع الطامحة إلى صياغة مستقبل الوطن، والتي يمكن أن تكون في أي مجال أو تخصص سواءً كان ذلك في الاستدامة أو الأمن الغذائي أو الفنون أو الثقافة أو التكنولوجيا المالية أو غيرها من المجالات الإبداعية. كما تهدف المبادرة إلى التعريف بمشاريع الجمهور لتسهيل المزيد من التعاون بين مختلف المعنيين من القطاعين العام والخاص.

وسوف يتم نشر جميع المساهمات المقدمة على الموقع الالكتروني لعام الخمسين، وتسليط الضوء عليها على قنوات التواصل الاجتماعي. وتسعى الحملة لاستقبال المساهمات من كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له على أن تتضمن العناصر التالية: اسم المرشح وعمره، واسم المشروع وموضوعه، والوقت الذي استغرقه أو يستغرقه لتحقيقه، وتاريخ إطلاقه المتوقع.

" وجوه ملهمة" هي أحدث مبادرة أطلقتها لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي هي مسؤولة عن المبادرات والأنشطة والاحتفالات الكبرى على مدار العام بمناسبة عام الخمسين والتي تسعى من خلالها مشاركة جميع من يعتبرون الإمارات وطنًا لهم. ومن المقرر أن يَختتم عام الخمسين مبادراته مع نهاية شهر مارس 2022.

#بياناتحكومية

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نبذة عن لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات:

تشكّلت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في ديسمبر 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويترأس اللّجنة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة والتعاون الدولي، وسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد نائب رئيس اللجنة.

وبالإضافة إلى مهمتها في تحديد تفاصيل احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي، ووضع وتنفيذ خطة شاملة للاحتفال بعام الخمسين على المستويين الاتحادي والمحلّي. تعمل اللّجنة على تنفيذ أجندة متنوعة تغطي أربع ركائز استراتيجية تشمل العديد من مبادرات التنمية الرامية إلى قيادة التغييرات عبر السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لأجيالٍ قادمة.

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