أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بنجاح الدورة الأولى لبرنامج المعرفة الفضائية الرائد، الذي يعتبر المبادرة الإماراتية الأولى من نوعها الرامية إلى تعزيز الوعي والمعرفة بتقنيات الفضاء بين طلبة المدارس الثانوية، بمشاركة ما يقارب 70 طالباً وطالبةً.

ومكن البرنامج، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، مجموعة من الطلبة الموهوبين والمتفوقين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر من التعرف على تطبيقات الفضاء الواقعية من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات التقنية مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ومن خلال البرنامج تم تزويد الطلاب بالمعرفة والمعلومات حول كيفية تطوير نماذج الأقمار الصناعية وصواريخ إطلاق الأقمار الصناعية، كما قاموا بإجراء اختبارات المحاكاة على ابتكاراتهم. كما أتيحت لهم فرصة زيارة العديد من الشركات والكيانات العاملة في مجال الفضاء مثل الياه سات ووكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وأتاحت لهم هذه الزيارات فرصة الاطلاع على غرف التحكم بالأقمار الصناعية وغرف الاختبار، إلى جانب المناقشات والحوارات التي دارت بين الطلبة والمهندسين للتعرف على تجاربهم وآخر مستجدات المشاريع الفضائية في دولة الإمارات. وسيتم استخدام نتائج البرنامج لإجراء الأبحاث بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار الدفعة الأولى من المُشاركين في هذا البرنامج من فصول العلوم المتقدمة ونخبة الطلبة في عدة مدارس حكومية.

وفي هذا السياق، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "يعتبر العلم العمود الفقري للابتكار والاستكشاف، وتفخر الياه سات بإتاحة هذه الفرصة للطلاب للمشاركة في برنامج المعرفة الفضائية الذي يضيف القيمة إلى مناهج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس الثانوية بدولة الإمارات. وسيقوم هذا البرنامج المجتمعي التفاعلي بتطوير وتنمية علوم وتقنيات الفضاء لدى الطلاب في سن مبكرة وتزويد الأجيال القادمة في الدولة بالمعرفة المتقدمة حول تقنيات الفضاء وتمكينهم من تعلم المهارات التقنية الجديدة المطلوبة لمستقبل القطاع".

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة على إتاحة المجال أمام الطلبة لاكتساب مهارات متقدمة في مجالات الفضاء والتعرف على المشاريع الريادية التي تنفذها الدولة في قطاع الفضاء، مبيناً أن المؤسسة تقوم بإعداد الطلبة ورفدهم بكافة المعارف لاستدامة التطور المشهود في مختلف القطاعات في الدولة بما فيها قطاع الفضاء. وأضاف: "نثمن التعاون مع الياه سات ضمن برنامج المعرفة الفضائية ونتطلع لمزيد من التعاون مع الشركة بما يعزز مهارات الطلبة في مجالات الفضاء ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم."

ومن جانبه، قال السيد علي محمد الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الامارات : "حرصنا خلال الزيارة الميدانية لطلاب المدارس للمركز على إتاحة الفرصة لهم للإطلاع على مشاريع الأقمار الصناعية وأهدافها، تحفيزهم وغرس ثقافة صناعة الفضاء في عقولهم بهدف تكوين جيل ملم بصناعة الفضاء وآليات عملها. وأضاف: "تنظيم مثل هذه المبادرات مهم جداً لاستقطاب الكفاءات وتسليط الضوء على ما يدور في قطاع الفضاء الإماراتي، الذي يشهد قفزةً نوعية في السنوات الأخيرة."

نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

في 18 ديسمبر 2023، صوّت مجلسا إدارة شركتي "بيانات" و"الياه سات" على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويهدف الاندماج المقترح لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024. لمزيد من المعلومات يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج عبر الرابط التالي: www.asharedambition.co

نبذه عن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء: انشئ المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بمبادرة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة في صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تأتي فكرة إنشاء المركز في إطار السعي لتعزيز دور جامعة الإمارات بصفتها جهة أكاديمية بحثية تدعم الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ليصبح أحد أهم مراكز الفضاء في المنطقة، ويختص المركز بمجالات مثل الأبحاث والتطوير، والتعليم العالي، والتواصل المجتمعي.

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