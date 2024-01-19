أبوظبي: أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدورة الثالثة لجائزة إبداع للتميز الداخلي 2024 وذلك بحضور سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة وممثلين عن وزارة الداخلية التي تختص بعملية تقييم المشاركات في الجائزة.

وتهدف جائزة إبداع للتميز الداخلي إلى ترسيخ ثقافة التميُّز وتشجيع التنافس الإيجابي بين الوحدات التنظيمية وفرق العمل والكفاءات والكوادر العاملة في الهيئة بالإضافة إلى توثيق مسيرة النجاح وتقدير وتحفيز الأداء تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بشأن إطلاق برنامج التميز الداخلي للجهات التابعة لحكومة أبوظبي.

وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام الهيئة للشؤون التنظيمية والإدارية أن التميز أصبح قيمة أساسية من قيم العمل في حكومة أبوظبي وهو الذي يساعد على تطوير الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنه يُنصف المجتهدين الذين يؤدون عملهم بحب ويبذلون جهوداً خلاقة لإنجاز المهام الموكلة إليهم بصورة غير تقليدية.

وقالت في كلمة خلال حفل إطلاق الجائزة إن إبداع للتميز الداخلي تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل تضمن الوصول إلى جوائز التميز الحكومية التي أقرتها حكومة أبوظبي لبناء مؤسسات مؤهلة قوامها الإبداع والابتكار والكفاءة المؤسسية، مشيرة إلى أن الجائزة هي بصمة نجاح جديدة تضاف إلى سجل نجاحات الهيئة في تحقيق التميز المؤسسي وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الموظفين الساعين إلى التميز والإبداع.

وتوجهت سعادتها بالشكر لوزارة الداخلية تقوم على مدى السنوات الماضية بعملية التقييم لجوائز التميز بالهيئة، مؤكدة أن الوزارة تمتلك خبرات استثنائية في هذا المجال ولديها فريق محترف يتسم بمستوى عالٍ من الكفاءة والنزاهة والشفافية التي تضمن تحقيق أهداف الجائزة.

الجدير بالذكر أن الدورة الثالثة لجائزة إبداع للتميز الداخلي تتيح التنافس بين الإدارات وفرق العمل، من خلال 5 فئات رئيسية، بالإضافة إلى فئات خاصة بالتنافس بين المراكز الخارجية مثل مراكز الإرشاد وأسواق الأعلاف والمستشفيات والعيادات البيطرية. وتستهدف هذه الفئات تكريم المتميزين والإبداعات في مختلف المجالات، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين جميع العاملين في الهيئة.

#بياناتحكومية

-انتهى-