الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي البارز

أبوظبي: برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 عن جدول فعاليات الكونجرس، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عُقدت في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي في 25 سبتمبر 2023. وستنطلق فعاليات الكونجرس على مدى خمسة أيام في الفترة من 9 – 13 أكتوبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتوجه سعادة الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 والمستشار الثقافي بديوان الرئاسة، بالشكر لرعاة وشركاء هذا الحدث، تقديراً لدورهم في إنجاح أعمال هذه الدورة التي تعتبر الأكبر في تاريخ الكونجرس. وتعد وكالة أنباء الإمارات (وام) الشريك الإعلام للحدث، ويضطلع كل من "شرطة أبوظبي" و"مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض" بدور الداعم الرسمي للكونجرس، و(FamilySearch الدولية) كراعٍ تيتانيومي، كما تشارك كل من (Melara Middle East) و(ميتروفايل metrofile) بصفة الراعي البلاتيني، بينما تؤدي (EXMP) دور الشريك الذهبي بالإضافة إلى كل من (زيروكس Xerox) و(Artefactual systems inc.)، وتُشارك كلّ من (NVS Soft) و(Zeutschel GmbH) و(آيرون ماونتن Iron Mountain) كشريك فضي.

وأكَّد الدكتور عبدالله الريسي أن اللجنة المنظمة استكملت استعداداتها لاستضافة أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023، واستقبال المشاركين، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المصاحبة للكونجرس، ومن ضمنها الندوات والمحاضرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات والمنهجيات المرتبطة بمُختلف نواحي العمليات الأرشيفية، إلى جانب هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، والجوائز والمِنح. وأعرب الريسي عن فخره باستضافة هذا الحدث العالمي البارز في دولة الإمارات، في خطوةٍ تجسد التزام الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز قطاع الأرشيف، وهو ما يتجلى في اعتماد الدولة لأحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال الأرشفة وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. كما دعا الريسي المؤسسات في دولة الإمارات إلى التسجيل والمشاركة في ورش العمل المقامة في إطار فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 باعتبارها تتيح منصات لتبادل المعرفة، واستكشاف السبل الكفيلة بتوظيف التقنيات المبتكرة لتطوير آليات الأرشفة والحفظ والتوثيق وتعزيز استدامتها، والإضاءة على الدور الرائد للدولة على هذا الصعيد.

وقال الريسي: "يكتسب قطاع الأرشيف زخماً كبيراً في ظلّ توقّعات بنمو حجم سوق أرشفة المعلومات المؤسسي من 7.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 12.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.60 في المائة خلال الفترة المذكورة. وتتضمن الفعاليات المصاحبة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 مجموعةً متنوعة من الأنشطة، مثل الندوات والمحاضرات التي تغطي مُختلف جوانب الأرشيف والتراث الثقافي. وتُمثّل الفعاليات المصاحبة للكونجرس منصاتٍ لتبادل المعارف وتوسيع الخبرات في ميدان الأرشيف. ونتطلع إلى استضافة هاكاثون كونجرس المجلس الدولي للأرشيف ICA Hackathon الذي سيفتح أبواب المشاركة أمام المدارس الثانوية والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُسعدنا أنّ نُعلن أيضاً عن منح جوائز بقيمة 20,000 دولار أمريكي للفريق الفائز من الجامعات و10,000 دولار أمريكي للفريق الفائز من المدارس الثانوية. ونحن على يقين أنّ هذه الفعاليات ستُفضي إلى تعزيز التعاون الدولي والتقدم في مجال الأرشيف. ويُسعدنا أيضاً أن نُعلن عن برنامج المنح، الذي يهدف إلى توفير 300 منحة سفر إلى أبوظبي لضمان توسيع نطاق المشاركة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات. وسيغطي هذا البرنامج تكاليف تشمل تذاكر السفر والإقامة ووسائل النقل ورسوم تأشيرة الدخول. ونحن فخورون بالأرقام القياسية لهذه النسخة من الكونجرس، سواء على صعيد عدد الأوراق المقدمة أو عدد الجهات العارضة أو الإقبال الواسع للمشاركة، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ دورات الكونجرس. وتعكس هذه الأرقام القياسية الاهتمام العالمي بهذا المجال وأهميته في مجتمعاتنا الحديثة."

وتنعقد الدورة الحالية لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة"، حيث ستفرد حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة. وستتركز أعمال الدورة التاسعة عشر على خمسة محاور، ألا وهي "السلام والتسامح"؛ و"التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية"؛ و"الثقة والأدلة"؛ و"الإتاحة والذكريات"؛ و"المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ". ويأتي المحور المناخي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي تعد إحدى أبرز الفعاليات على الأجندة الدولية للعمل المناخي.

ومن المنتظر أن يشهد الكونجرس حضور أكثر من خمسة آلاف مشارك من أكثر من 135 دولة ممثّلة في الكونجرس، بالإضافة إلى أكثر من 60 جهة عارضة. وستُوفّر الفعالية منصةً رائدة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين المشاركين من جميع أنحاء العالم. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في مجالات إدارة المجموعات الأرشيفية وحفظ السجلات الرقمية والبرمجة العامة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد سعادة عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أهمية الدور الحيوي للأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ المحتوى والأدوات التوثيقية والتأريخية والمعرفية وتسهيل الوصول إليها. كما سلّط الضوء على دور هذا الحدث باعتباره يجمع تحت سقفٍ واحد الخبراء والمختصين والمعنيين في مجال الأرشفة، ويتيح بيئةً محفزة للتعاون وتبادل الخبرات ورسم ملامح مستقبل القطاع عبر توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سعادته: " يضطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية بدور محوري في الحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات من خلال جمع المواد التوثيقية والأرشيفية وصونها، وتعزيز الوعي الثقافي، وتسهيل الوصول إلى المواد المعرفية والتأريخية للجمهور. ويُعنى الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوثيق التاريخ والثقافة الإماراتية، والحفاظ على الوثائق والمخطوطات والصور والأفلام والمواد الأخرى التي تعكس تاريخ الإمارات وتراثها. وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الأرشيفي الهام التزامها الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي، وإيمانها بأهمية الدور المعرفي للأرشيف، وتأتي استمراراً لمساعي الدولة لاستكشاف آفاق توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في رسم ملامح مستقبل أفضل وأكثر استدامة للقطاع الأرشيفي ومُختلف القطاعات الأخرى".

وتُعدّ الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، حيث تعكس استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز أهمية الأرشيف في مجال صون المعلومات وضمان الوصول إليها. وفي هذا الصدد، يؤدي الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدولة دوراً رائداً في صون التراث الثقافي، في حين يُعتبر كونجرس المجلس الدولي للأرشيف منصةً لتعزيز أهمية الأرشيف كإحدى مجالات التعاون الدولي وأدوات تمكين التواصل الحضاري.

كما أعرب السيد عبد الله عبد الكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة بوكالة أنباء الإمارات (وام) عن سعادته بالشراكة الإعلامية بين وكالة أنباء الإمارات وكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، و ذلك في إطار الأدوار الإعلامية التي تقوم بها (وام) لتسليط الضوء على المؤتمرات العالمية و الأحداث الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ونوه المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة بوكالة أنباء الإمارات (وام) في كلمة له بهذه المناسبة باحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث الدولي المهم والذي يعد منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي وتسليط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيدين الوطني والعالمي. وأشار إلى أن "كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023" الذي يعقد في أبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة خلال الفترة من 9 إلى 13 اكتوبر المقبل تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة" يؤكد المكانة الراسخة التي تتبوأها دولة الإمارات في مجال تنظيم و استضافة الأحداث و الفعاليات العالمية و المؤتمرات الكبرى التي تغطي كل مجالات الحياة.

وأوضح عبد الكريم أن تركيز الكونجرس في أحد محاوره على السلام والتسامح يعزز رسالة الإمارات العالمية القائمة على مد جسور التفاهم ودعم الحوار بين الثقافات المتنوعة وتكريس قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر. وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحفاظ على ذاكرة الوطن عبر توثيق كل ما يتعلق بالإنجازات التي يسطرها وطننا الغالي بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة والتي يقف خلفها شعب مخلص وفي لوطنه وقيادته. وأعرب المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة بوكالة أنباء الإمارات (وام) في ختام كلمته عن ثقته بنجاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أن يكون منصة ملهمة لكل المشاركين فيه وحدثًا عالميًا يؤطر لأسس التعاون بمجال الأرشيف بين الجهات المعنية حول العالم مشيرًا إلى النجاحات السابقة التي حققها الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال استضافته أحداثا عالمية مماثلة ما يؤكد جدارته باستضافة هذا الحدث الدولي.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "تُشكل استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف إضافة مهمة تُثري جدول فعاليات أبوظبي، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب تأكيد قدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات وفق أرقى المعايير العالمية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، نجدد التزامنا ببناء شراكات مُثمرة، سعياً إلى دفع عجلة تطور ونمو قطاع السياحة في أبوظبي، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية".

يذكر أن المجلس الدولي للأرشيف (ICA) تأسس عام 1948، وهو منظمةً تُعنى بتعزيز سبل حفظ الأرشيف، وإتاحة إمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء العالم. ويتعاون المجلس مع منظمة اليونسكو ومؤسسة "بلو شيلد" وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية لتقديم الدورات التدريبية وتطوير المعايير، وتوعية الجمهور بأهمية السجلات الوثائقية. ويعالج المجلس قضايا مهمة، مثل الحفظ الدائم للسجلات الرقمية المعقدة، والتقنيات المطلوبة لإتاحة السجلات الدقيقة بصورة أوسع للغايات التعليمية، والمعايير والاشتراطات القانونية التي تُنظّم عملية الحفظ.

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