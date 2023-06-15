ضمن حملة ’معاً للسلامة‘

’هيئة الطرق والمواصلات‘ و’كونتيننتال‘ تطلقان حملة سلامة الشاحنات لفترة الصيف في دبي طيلة شهر يونيو مع استهداف حوالي 1,900 سائق شاحنة

يتم توزيع كتيّبات تعليمية ومجموعات أساسية للإسعاف الأوّلي، مما يضمن حصول سائقي الشاحنات على الأدوات والمعلومات الضرورية للتعامُل مع الحالات الطارئة

دبي: نظمت ’ هيئة الطرق المواصلات‘(RTA) في دبي مع ’ كونتيننتال‘(Continental)، الشركة الدولية المتخصِّصة بتصنيع الإطارات الراقية والتقنيات المتطوّرة لقطاع السيارات، حملة توعية مكثَّفة حول سلامة الشاحنات خلال شهر يونيو الجاري. وتحت عنوان ’معاً للسلامة‘ (Together for Safety)، تهدف الحملة للارتقاء بثقافة سلامة الطرق بين أوساط سائقي الشاحنات إلى مستويات أعلى، وفي الوقت ذاته تعزيز فهمهم لإجراءات السلامة الأساسية.

سيتم تنظيم الحملة في العديد من المواقع الاستراتيجية في دبي، بما فيها جبل علي، رأس الخور وشارع الإمارات، وستتميّز بمشارَكة عدد من أبرز الشركات المشغِّلة للأساطيل مثل ’خانصاحب‘ و’النابوده‘. ولقد انطلقت الحملة في 23 مايو ومن المخطَّط أن تستمر لغاية 30 يوليو الحالي، وتهدف ’ كونتيننتال‘ وهيئة الطرق والمواصلات‘ من خلالها للوصول إلى 1,900 سائق طيلة فترة الحملة.

تستهدف ’كونتيننتال‘ و’هيئة الطرق والمواصلات‘ سائقي الشاحنات بشكل محدَّد، وهما تقدّمان لهم كتيّبات تعليمية ومجموعات أساسية للإسعافات الأوّلية، مما يضمن حصولهم على الأدوات والمعلومات اللازمة للتعامُل بكفاءة وفعالية مع الحالات الطارئة التي قد يواجهونها.

إحدى العناصر الرئيسية للحملة هي توفير صناديق إسعافات أوّلية بتصميم خاص. وتعرض هذه الصناديق بشكل بارز رسائل هامّة حول السلامة المرورية، وتعزّز أهمية الالتزام بممارَسات القيادة الآمنة. وترتكز هذه المبادَرة على النجاح الذي حقّقته ’كونتيننتال‘ في حملاتها السابقة حول سلامة الشاحنات، وهو ما يؤكّد أكثر على الالتزام الدولي للعلامة التجارية بتحقيق أهداف ’الرؤية صفر‘ (Vision Zero) الرامية للوصول إلى صفر ضحايا، صفر إصابات وصفر حوادث.

سيتلقّى سائقو الشاحنات خلال هذه الحملة معلومات قيّمة حول العديد من المواضيع الهامّة، مثل فهم حالة الشاحنة وصلاحيتها للسير على الطريق، والإدراك الكامل بالمخالَفات التي قد تؤدّي لوقوع حوادث مرورية، ومخاطر التوقُّف على جانب الطريق، والركن غير القانوني ضمن مرافق الموانئ، وأهمية الركن في المواقف المخصَّصة أو الاستراحات.

بدوره، قال كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘: "إن سلامة جميع مستخدمي الطرق تحظى بالأولوية في ’كونتيننتال‘. وعبر الشراكة مجدَّداً مع ’هيئة الطرق والمواصلات‘ ، فإنا نهدف للمضي أكثر باتجاه تحقيق هدفنا الذي نسعى من خلاله لتعزيز الوعي بين سائقي الشاحنات حول النواحي الأساسية فيما يتعلّق بالسلامة، والمساهَمة بالوصول إلى طرقات أكثر أماناً بالنسبة للجميع. ومعاً، سنتمكّن من إحداث فارق كبير باتجاه تحقيق ’الرؤية صفر‘ لدى ’كونتيننتال‘."

الجدير ذكره أن ’كونتيننتال‘ و’هيئة الطرق المواصلات‘ قد عملتا معاً في 2022 لتوزيع 1,000 وجبة على السائقين في دبي خلال فترة أربعة أيام من شهر رمضان المبارك، إلى جانب تقديم نصائح هامّة حول السلامة كي يتَبِعها السائقون خلال فترات صيامهم، مما يساعدهم على القيادة بهدوء وأسلوب آمن.

#بياناتحكومية

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