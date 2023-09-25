تحت شعار "صنع السعادة وتعزيز التكاتف"

علي بن سباع المري: إطلاق مجلس السعادة يأتي تماشياً مع استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات الوطنية نحو تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع

الدكتور هزاع النعيمي: برنامج دبي للتميز الحكومي يدير دراسة سعادة موظفي حكومة دبي عبر استبيانات رأي الموظفين

محمد الخطيب: مبادرات مجلس السعادة تعتمد على 4 محاور عمل رئيسية تضمن استدامة عمل المجلس و تسهم في تحقيق رفاهية الموظفين وصنع بيئة عمل سعيدة

دبي:- أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاقها مجلس السعادة، الذي يسعى إلى إعطاء الأولوية لسعادة الموظفين ورفاهيتهم، مع رفع مستوى الشعور بالفخر والانتماء انسجاماً مع الأهداف الوطنية لتحقيق سعادة المجتمع في دولة الإمارات، وذلك تحت شعار "صنع السعادة وتعزيز التكاتف"، بعضوية إحدى عشر موظف من الكلية.

ووضع المجلس عدد من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها خلال عام كامل من الآن، مثل ترسيخ الإيجابية والسعادة في مكان عمل، وتعزيز ثقافة السعادة والرفاهية، والعمل على زيادة إنتاجية الموظف، وتعزيز مشاركة الموظفين والتواصل، وتعزيز الولاء والالتزام الوظيفي لديهم.

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق نظمته الكلية في مقرها، وحضره سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وموظفين الكلية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" أطلقنا مجلس السعادة في الكلية تماشياً مع استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات الوطنية نحو تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وهو ما يسمح لموظفين الكلية بالعمل في بيئة إيجابية محفزة للإنتاج والتطور، والشعور بالانتماء والتقدير، إذ أن الكلية انطلاقها من تخصصها في تعليم الإدارة بشكل مبتكر، تعي أهمية دعم الكوادر البشرية وتشجيعها على الابتكار والإبداع، وتمكينهم من أدواتهم وتعريفهم على أساليب عمل جديدة".

وقال الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: "يدير برنامج دبي للتميز الحكومي دراسة سعادة موظفي حكومة دبي والتي تهدف في المقام الأول لتحفيز الجهات الحكومية على تحقيق السعادة والرفاه الوظيفي في حكومة دبي من خلال استبيان رأي للموظفين والإعلان عن نتائج جميع الجهات الحكومية في الدراسة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يناير من كل عام".

كما تحدث النعيمي في محاضره له خلال حفل إطلاق المجلس عن دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تطوير وتنمية رأس المال البشري في الحكومة لتحقيق الريادة والمكانة العالمية لدبي. وقدم شرحاً تفصيلياً عن الأدوات التي يستخدمها البرنامج لتحقيق ريادة رأس البشري في حكومة دبي حيث خصصت منظومة التميز الحكومي بدبي معياراً رئيسياً وفئة من فئات جوائز البرنامج بعنوان رأس المال البشري والتوطين لتحديد متطلبات الريادة في مجال إدارة المواهب المحترفة ووظائف المستقبل والتوطين. كما يقدم البرنامج بصفته مركز عالميا للمعرفة والابتكار عددا من الأنشطة التدريبية والمعرفية التي تهدف إلى تمكين وبناء قدرات موظفي حكومة دبي في مجالات التميز والابتكار.

وتطرق إلى أوسمة دبي للتميز الحكومي والتي توفر معايير تميَز وتفوَق الموظفين في مختلف المجالات وتعتبر حافزاً قوياً لتشجيعهم على تطوير قدراتهم للفوز بأحد الأوسمة والحصول على التكريم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حفل توزيع جوائز البرنامج.

وأشار محمد حسن الخطيب ، مدير أول إدارة خدمات الدعم المؤسسي و رئيس مجلس السعادة في الكلية إلى أن المجلس قد وضع ميثاق تنظيم أعماله بالإضافة لإستراتيجية متكاملة وأهداف واضحة لتحقيق السعادة في بيئة عمل الكلية ،وسيتم تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع وفق خطط سنوية ضمن أربعة محاور هي محور المشاركة المجتمعية ومحور الصحة النفسية والجسدية ومحور الرفاهية وجودة بيئة العمل وأخيرا محور التوعية والتواصل الذي من شأنه توطيد العلاقات والاطلاع على أفضل الممارسات بين مجلس السعادة بالكلية بمثله من المبادرات الخاصة بالسعادة في الجهات الحكومية المختلفة

وأعلن الخطيب عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين خلال العام الجاري وهي مبادرة صندوق السعادة ومبادرة سفير السعادة بالكلية والذي سيتم اختياره بشكل ربع سنوي بناء على معايير تتعلق بالسلوك الإيجابي والتواصل والمشاركة في فرق العمل و القدرة على التكيف والمساهمة في حل المشاكل والتحديات .كما أكد الخطيب على أن بناء منظومة السعادة في المؤسسات هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسة والعاملين بها وذلك لضمان تحقيق أهدافها واستدامتها .

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