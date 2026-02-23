دبي، الإمارات العربية المتحدة: تطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة الجديدة من سلسلة رمضان المعرفية 2026، المبادرة الرائدة التي تواصل من خلالها ترسيخ دورها في تطوير السياسات العامة وبناء القيادات الحكومية، عبر ثلاث جلسات تخصصية تعقد افتراضياً خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة «Zoom»، بمشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار والأكاديميين، تزامناً مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس انسجام الأجندة المعرفية للكلية مع الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة.

وتجمع هذه السلسلة بين روحانية الشهر الفضيل والحوارات الاستراتيجية المتخصصة في الشأن الحكومي، حيث تسلط الضوء على موضوعات تتقاطع فيها القيادة بالقيم، والتقنيات المتقدمة بالحوكمة الرشيدة، والبصائر السلوكية بصناعة القرار، بما يعزز بناء منظومة مؤسسية متوازنة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الكلية الرامية إلى تمكين صناع السياسات بأدوات عملية تستشرف المستقبل، وتدعم رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج حكومي مستدام قائم على الابتكار والكفاءة والعدالة.

وتركز النسخة الجديدة على ثلاثة محاور استراتيجية تعكس أولويات المرحلة المقبلة، حيث تستعرض النموذج القيادي الإماراتي بوصفه إطاراً عملياً في بناء الرؤية وتحقيق الأثر المؤسسي، بما يعزز ثقافة القدوة والمسؤولية داخل الجهات الحكومية، وينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع. كما تناقش توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة السلوك الاقتصادي ضمن ضوابط أخلاقية واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تسليط الضوء على دور العلوم السلوكية في تطوير أنظمة الموارد البشرية، بما يسهم في بناء بيئات عمل عادلة ومتوازنة تدعم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وتعقد الجلسات بتاريخ 26 فبراير و5 و12 مارس 2026 عبر المنصة الافتراضية زووم باللغة العربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القيادة والسياسات العامة والحوكمة. ويشارك في تقديم الجلسات سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والأستاذ الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية، والدكتور صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير في الكلية، إلى جانب حضور واسع من القيادات الحكومية والتنفيذية والباحثين.

وتنطلق الجلسة الأولى تحت عنوان «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد»، حيث يقدم سعادة الدكتور علي بن سباع المري قراءة قيادية في مضامين الكتاب الذي أطلقه مؤخراً بوصفه دليلاً عملياً يستلهم فكر وتجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع التركيز على القيادة باعتبارها رحلة تبدأ بإتقان الذات ووضوح الرؤية، وتمتد نحو تحقيق أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام. وتتناول الجلسة أدوات عملية لتعزيز مهارات القيادة الذاتية، واتخاذ القرار القائم على القيم، وقيادة الفرق نحو مستويات أداء أعلى.

وفي الجلسة الثانية، التي تعقد تحت عنوان «حوكمة السلوك الاقتصادي عبر الذكاء الاصطناعي في رمضان: بين الكفاءة الاقتصادية والقيم الإنسانية»، يقدم الأستاذ الدكتور خالد الوزني طرحاً تحليلياً يتناول خصوصية شهر رمضان كبيئة سلوكية واقتصادية، مع استعراض سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الحوكمة الاقتصادية بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري. كما تناقش الجلسة الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات المتقدمة في العمل الحكومي، وأثرها في تطوير آليات اتخاذ القرار ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية.

وتختتم السلسلة أعمالها بتاريخ 12 مارس 2026 بجلسة بعنوان «البصائر السلوكية والتحيزات المعرفية في الموارد البشرية»، يقدمها الدكتور صالح الحموري، حيث تستعرض أثر التحيزات غير الواعية في قرارات الموارد البشرية، وسبل تصميم أنظمة وإجراءات تقلل من أثرها وتعزز العدالة والكفاءة في بيئات العمل، بما يدعم سياسات أكثر إنصافاً تسهم في تحقيق التوازن بين المتطلبات المهنية والحياة الأسرية.

وتواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من خلال هذه السلسلة دورها كمركز إقليمي رائد في مجالات الحوكمة والسياسات العامة، حيث تعكس نسخة 2026 التزامها بإنتاج ونشر المعرفة التطبيقية الداعمة لصناعة القرار، وترسيخ نموذج إماراتي متقدم يجمع بين الأصالة القيمية وريادة تبني التقنيات المستقبلية، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد أن بناء الأسرة المتماسكة يبدأ من سياسات رشيدة وقيادات واعية قادرة على تحقيق أثر مستدام.

https://mbrsg.ae/home/events-and-lectures/public-lectures/ramadan-knowledge-series-2026

